В країні, де багато українських біженців, різко здорожчає пальне: що зміниться з 1 липня

Ціни на пальне / © Associated Press

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Від 1 липня у Польщі зростуть ціни на бензин і дизельне пальне через завершення дії урядової програми CPN (Ceny Paliw Niżej). Після повернення стандартної ставки ПДВ у 23% літр бензину в середньому може коштувати близько 6,50 злотих, а дизельного пального — приблизно 6,70 злотих.

Про це повідомив портал inPoland.

Пільговий режим, запроваджений урядом Дональда Туска наприкінці березня, поступово припиняє діяти. Його ввели на тлі подорожчання пального через початок військового конфлікту на Близькому Сході. Тоді ставку ПДВ тимчасово знизили з 23% до 8%, скоротили акциз, а Міністерство енергетики щодня визначало граничні ціни на пальне, які публікували у Monitor Polski.

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Повернення до звичайної системи оподаткування відбувається поетапно. Від 16 червня в країні вже відновили стандартний акциз, а від початку липня знову застосовуватиметься ПДВ у розмірі 23%.

За оцінками аналітиків BM Reflex, після набуття чинності нових правил середня ціна бензину становитиме близько 6,50 злотих за літр, а дизельного пального — приблизно 6,70 злотих.

Фахівці також очікують, що після завершення дії програми різниця у вартості пального між мережами АЗС стане більш відчутною. Найдорожче заправлятимуться водії на автомагістралях, де ціна за літр може перевищувати 7 злотих.

Водночас експерти не прогнозують різкого стрибка цін. За їхніми словами, світові ціни на нафту нині залишаються відносно стабільними та майже повернулися до рівня, який був до початку військового конфлікту на Близькому Сході.

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