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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
662
Час на прочитання
2 хв

Чи справді білоруський літак залітав до України: що з’ясували Повітряні сили

Повітряні Сили спростували фейк про заліт білоруського літака в повітряний простір України.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Літак Білорусі

Літак Білорусі / © телеграм-канал NEXTA Live

Інформація про те, що літак білоруських авіаліній нібито перетнув український кордон, не відповідає дійсності. Жоден такий борт у повітряний простір країни не заходив.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Військові кажуть, що цей фейк з’явився в соцмережах 25 червня близько 22:30. Там, посилаючись на Flightradar24, писали, нібито білоруський вантажний ІЛ-62 о 20:30 залетів у Чернігівську область, а потім полетів до Молдови.

Управління комунікацій Повітряних Сил передало спростування цієї інформації Центру протидії дезінформації при РНБО України. Офіційне повідомлення про фейк з’явилося на ресурсах ЦПД о 23:30.

У Командуванні пояснили, що платформа «Flightradar24» — це лише цивільний комерційний проєкт, який у 2006 році заснували шведські авіаційні ентузіасти та підприємці. Сервіс працює через браузер і мобільні додатки для iOS та Android.

«„Flightradar24“ не є офіційним джерелом інформації про повітряний простір, тож не несе відповідальності за надання неточної чи недостовірної інформації. Відтак закликаємо медіа користуватися виключно достовірною, перевіреною інформацією, отриманою з офіційних джерел та не поширювати Фейки», — зазначили військові.

У відомстві додали, що Повітряні Сили цілодобово стежать за небом в Україні та за її межами. Про всі повітряні загрози військові оперативно повідомляють у своїх офіційних каналах у Telegram, WhatsApp та Viber.

Раніше у Мережі писали, що за інформацією сервісу Flightradar24 в четвер, 25 червня, білоруський літак буцімто перетнув кордон і зайшов у повітряний простір Чернігівщини. Проте згодом цю інформацію спростували.

Нагадаємо, дрони СБУ успішно атакували російські військові об’єкти в окупованій Керчі. Безпілотники поцілили у два кораблі забезпечення, вантажопасажирський пором та російську ППО біля Керченської протоки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
662
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