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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Хто носив Кентську тіару з діамантами на своєму весіллі: унікальна історія королівської коштовності

Цю прикрасу носило багато наречених з родини Віндзор.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Леді Марина Віндзор та Ніко Маколей / фото: instagram.com/floravesterberg

Леді Марина Віндзор та Ніко Маколей / фото: instagram.com/floravesterberg

Цього місяця відбулося весілля леді Марини Віндзор — онучки покійної герцогині Кентської. В день весілля вона сяяла в елегантній білій сукні лаконічного дизайну та у вишуканій діамантовій тіарі та сережках.

Леді Марина Віндзор та Ніко Маколей / фото: instagram.com/floravesterberg

Леді Марина Віндзор та Ніко Маколей / фото: instagram.com/floravesterberg

Тіара нареченої — це відома Кентська тіара і вона має довгу історію. Її походження сягає корінням королеви Марії, дружини короля Георга V. Згодом тіара переходила у родині від жінки до жінки, поки не опинилася у власності Кетрін Ворслі, яка наділа її на своє весілля, коли та вийшла заміж за принца Едварда, герцога Кентського 1961 року. Однак тоді тіара мала зовсім інший вигляд.

Весілля герцога і герцогині Кентських 1961 року / © Getty Images

Весілля герцога і герцогині Кентських 1961 року / © Getty Images

Варіант тіари який носила Марина було створено в 1970-х роках шляхом доповнення її діамантами з іншої тіари. Герцогиня Кентська часто носила оновлену версію на важливих королівських заходах протягом багатьох років.

Однак також у цій тіарі вийшла заміж донька герцогині Кентської — леді Гелен 1992 року.

Леді Гелен та Тімоті Тейлор 1992 року / © Getty Images

Леді Гелен та Тімоті Тейлор 1992 року / © Getty Images

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