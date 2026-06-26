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Хто носив Кентську тіару з діамантами на своєму весіллі: унікальна історія королівської коштовності
Цю прикрасу носило багато наречених з родини Віндзор.
Цього місяця відбулося весілля леді Марини Віндзор — онучки покійної герцогині Кентської. В день весілля вона сяяла в елегантній білій сукні лаконічного дизайну та у вишуканій діамантовій тіарі та сережках.
Тіара нареченої — це відома Кентська тіара і вона має довгу історію. Її походження сягає корінням королеви Марії, дружини короля Георга V. Згодом тіара переходила у родині від жінки до жінки, поки не опинилася у власності Кетрін Ворслі, яка наділа її на своє весілля, коли та вийшла заміж за принца Едварда, герцога Кентського 1961 року. Однак тоді тіара мала зовсім інший вигляд.
Варіант тіари який носила Марина було створено в 1970-х роках шляхом доповнення її діамантами з іншої тіари. Герцогиня Кентська часто носила оновлену версію на важливих королівських заходах протягом багатьох років.
Однак також у цій тіарі вийшла заміж донька герцогині Кентської — леді Гелен 1992 року.