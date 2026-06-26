Як приготувати ідеальні смажені пиріжки з картоплею та грибами, і згадати смак дитинства

смажені пиріжки з картоплею та грибами tiktok.comstohantsevayuliia

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Домашня випічка має особливу магію. Вона наповнює дім ароматами затишку, збирає родину за одним столом і нагадує про прості радощі життя. Смажені пиріжки — одна з тих страв, які не потребують модних інгредієнтів або складних технік. Лише трохи часу, доступні продукти та бажання потішити близьких чимось справді смачним. За рецептом Stegantseva Yulia із зазначеної кількості інгредієнтів виходить дев’ять апетитних пиріжків із соковитою начинкою з картоплі, грибів та шкварок.

смажені пиріжки з картоплею та грибами tiktok.comstohantsevayuliia

Інгредієнти

Для тіста

тепле молоко — 200 мл

цукор — 1 ст. л

сіль — ½ ч. л

сухі швидкодійні дріжджі — 6 г

борошно — 260 г

олія (або 1 ст. л м’якого вершкового масла) — 1 ст. ло

Для начинки

картопля — 3 шт

гриби — 250 г

цибуля — 1 шт.

сало чи бекон — 100 г

сіль

чорний мелений перець

смажені пиріжки з картоплею та грибами tiktok.comstohantsevayuliia

Приготування

Тісто

У тепле молоко додайте цукор, сіль і дріжджі. Перемішайте та одразу всипте все борошно. Замісіть тісто. Спочатку воно буде липнути до рук і це нормально. Додайте олію чи вершкове масло та продовжуйте вимішувати. Тісто має залишатися м’яким і трохи липким, але не рідким. Накрийте його харчовою плівкою та залиште у теплому місці на 30 хв або 1 годину.

Начинка

Картоплю відваріть у підсоленій воді до готовності. Тим часом на сухій пательні обсмажте сало чи бекон до золотистих шкварок. Готові шкварки відкладіть окремо. На жирі, який витопився, обсмажте цибулю та гриби до м’якості й золотистого кольору. З готової картоплі злийте воду та перетворіть її на пюре. Додайте шкварки, обсмажені гриби з цибулею, приправте сіллю та чорним перцем до свого смаку. Добре перемішайте.

смажені пиріжки з картоплею та грибами tiktok.comstohantsevayuliia

Формування та смаження пиріжків

Готове тісто присипте борошном і розділіть на дев’ять рівних частин. Кожен шматочок розімніть руками у невеликий коржик. У центр викладіть порцію начинки та ретельно защипніть краї, щоб під час смаження начинка залишилася всередині. Розігрійте олію на сковорідці. Важливо, щоб вогонь був середнім, а не максимальним. Викладіть пиріжки швом донизу та накрийте кришкою. Смажте приблизно по 6–7 хв з кожного боку до красивого золотистого кольору. За цей час тісто встигне добре піднятися і залишиться м’яким усередині. Головне — стежити, щоб пиріжки не підгоріли.

У результаті ви отримаєте пухкі, рум’яні пиріжки з ніжним тістом і соковитою начинкою, які складно залишити осторонь навіть після ситного обіду.

Смажені пиріжки з картоплею та грибами — більше, ніж просто страва, це смак домашнього затишку, знайомий багатьом із дитинства.

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