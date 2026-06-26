49-річна Камалія похизувалася фігурою у бікіні та показала свою розкішну відпустку в Іспанії

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Українська співачка Камалія вирушила на відпочинок до Іспанії та показала, як насолоджується літньою відпусткою на мальовничому острові Майорка.

Артистка поділилася новими кадрами у своєму Instagram. Вона опублікувала атмосферне відео просто з узбережжя. Для пляжного образу Камалія обрала яскраве бікіні. Лук доповнили прозоре парео з квітковим принтом, капелюх і сонцезахисні окуляри. На ролику співачка прогулюється біля моря та милується краєвидами популярного курорту.

«Нарешті — моя довгоочікувана відпустка! Трохи сонця, моря й тиші після насичених днів. Заряджаюся теплом, красою Іспанії та неймовірною атмосферою Майорки», — написала Камалія.

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Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Схоже, артистка вирішила повністю присвятити цей час відновленню сил. Вона не приховує, що після напруженого робочого графіка прагнула побути ближче до природи, насолодитися морем і спокійною атмосферою. Саме такими моментами знаменитість зараз ділиться зі своїми шанувальниками.

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, нещодавно Камалія вперше розповіла подробиці про контракт з путіністом Кіркоровим.

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