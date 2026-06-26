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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
436
Час на прочитання
1 хв

Катерина Кузнєцова назвала продукти, які їсть щодня, та пояснила, як підтримує струнку фігуру

Акторка назвала улюблені продукти.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Катерина Кузнєцова

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

Українська акторка Катерина Кузнєцова поділилася своїм щоденним раціоном, розповіла про зміни у харчуванні та пояснила, що допомагає їй підтримувати чудову фізичну форму.

Зірка поспілкувалася з підписниками в Instagram і чесно відповіла на запитання про свої харчові звички. Акторка зізналася, що не дотримується суворих дієт і не захоплюється складними рецептами. Навпаки, основу її меню складають прості продукти. Особливу увагу Катя приділяє білку та великій кількості зелені.

Катерина Кузнєцова

Катерина Кузнєцова

Кузнєцова також не приховує, що її щоденне меню майже не змінюється. На сніданок вона обирає два яйця, хліб із солоним маслом, сир і багато руколи. Після тренування віддає перевагу індичці та зеленому салату, а ввечері їсть індичку, яловичину або рибу із зеленню. Серед улюблених перекусів — горіхи, особливо пекан. Водночас знаменитість зізналася, що ще з дитинства не любить молочні продукти, хоча повністю від солодкого себе не обмежує.

Катерина Кузнєцова

Катерина Кузнєцова

Раціон акторки вкотре доводить, що підтримувати гарну форму можна без жорстких обмежень. Вона робить ставку на збалансоване харчування, регулярні тренування та продукти, які забезпечують організм необхідними поживними речовинами.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Кузнецова розкрила правду про стосунки з Тарасом Цимбалюком. Артистка запитала колегу, навіщо так «убиватися» за нею.

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Дата публікації
Кількість переглядів
436
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