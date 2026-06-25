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41-річна Тіна Кароль стала водійкою: співачка похвалилася новим посвідченням
Співачка успішно склала іспит у сервісному центрі МВС та отримала документ.
Українська співачка Тіна Кароль отримала водійське посвідчення та вперше офіційно стала водійкою.
Для артистки цей день став особливим. Виконавиця успішно завершила навчання та склала практичний іспит. Відтепер вона має право самостійно керувати автомобілем. Радісною новиною поділилися в Головному сервісному центрі МВС. Там також опублікували фото знаменитості з новеньким посвідченням. На знімку Кароль усміхається, тримаючи в руках омріяний документ.
«25 червня Тіна Кароль успішно склала практичний іспит і отримала водійське посвідчення», — повідомили у Головному сервісному центрі МВС.
Як виявилося, рішення сісти за кермо артистка ухвалила нещодавно. Раніше зірка переважно користувалася послугами водія та не керувала автомобілем самостійно. Тепер же співачка відкрила для себе новий етап і зможе вільно пересуватися містом без сторонньої допомоги.
Новоспечена водійка не приховувала емоцій та охоче позувала фотографам із документом, який став підтвердженням її успішно складеного іспиту.
Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль шокувала інтенсивністю спортивного режиму та розкрила секрет розкішної форми.