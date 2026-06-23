41-річна Тіна Кароль шокувала інтенсивністю спортивного режиму та розкрила секрет розкішної форми

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

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Співачка Тіна Кароль розкрила секрет своєї фізичної форми та зізналася, скільки часу приділяє тренуванням щотижня.

Артистка давно асоціюється зі здоровим способом життя. Вона регулярно ділиться спортивними досягненнями з прихильниками. Особливе місце в її житті посідає йога, амбасадоркою якої зірка є вже багато років. Втім, як виявилося, лише нею тренування не обмежуються. Кароль підтримує форму завдяки комплексному підходу та дисципліні. І масштаби її навантажень справді вражають.

«У мене в середньому 5-6 тренувань на тиждень, і кожне триває по 3-4 години», — зазначила знаменитість.

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Тіна Кароль

У своїх Instagram-історіях співачка розповіла, що спорт став невід’ємною частиною її щоденного графіка. За словами Тіни, за тиждень вона проводить у середньому п’ять-шість тренувань. Кожне з них триває від трьох до чотирьох годин. До програми входять різні види фізичної активності, які допомагають підтримувати витривалість, силу та гнучкість.

Втім, хороша фізична форма, переконана артистка, залежить не лише від занять спортом. Важливою складовою свого способу життя вона також називає збалансоване харчування та уважне ставлення до власного організму.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль заінтригувала натяком на другу дитину та коментарем про материнство після 40 років.

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