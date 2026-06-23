Роналду встановив фантастичний рекорд чемпіонатів світу

Кріштіану Роналду / © Associated Press

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Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив видатний рекорд чемпіонатів світу з футболу.

41-річний лідер португальської команди забив гол на 6-й хвилині матчу другого туру групового етапу проти Узбекистану, відкривши рахунок у поєдинку.

Для Роналду це дебютний гол на поточному турнірі. Кріштіану став першим гравцем в історії, який забив на шести Мундіалях (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).

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На 17-й хвилині перевагу португальців зміцнив Нуну Мендеш, а вже на 39-й хвилині рахунок став розгромним — Роналду оформив дубль.

Для Кріштіану це 9-й і 10-й голи на чемпіонатах світу. Напередодні рекорсменом за цим показником став форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі (18 м'ячів), оформивши дубль у ворота Австрії.

У першому турі групи K збірна Португалії сенсаційно не змогла обіграти команду ДР Конго (1:1), а Колумбія перемогла Узбекистан (3:1), який є дебютантом чемпіонатів світу.

Інший матч другого туру цього квартету між збірними Колумбії та ДР Конго відбудеться у середу, 24 червня, о 05:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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