WBC установила дедлайн Усику для організації чемпіонського бою з Кабаєлом

Олександр Усик / © Associated Press

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Всесвітня боксерська рада (WBC) установила дедлайн для володаря титулів WBC, WBA та IBF у нажважкій вазі Олександра Усика та обов'язкового претендента на пояс WBC Агіта Кабаєла щодо організації бою за звання чемпіона світу.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Якщо сторони до 30 червня не підпишуть контракт на поєдинок, то організація призначить промоутерські торги, під час яких визначатиметься організатор бою.

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Якщо Усик відмовитися від поєдинку з Кабаєлом, то муситиме звільнити чемпіонський пояс WBC.

Зазначимо, що Кабаєл після переможного бою Усика з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном вийшов на ринг і висловив бажання провести поєдинок з українцем у Німеччині. Олександр без жодних вагань прийняв виклик.

Британський промоутер Френк Воррен уже заявив, що хоче організувати бій Усик — Кабаєл восени цього року в Німеччині.

На початку червня WBC санкціонувала бій Усика з Кабаєлом, зобов'язавши українця провести поєдинок з німцем.

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33-річний Кабаєл залишається непереможним на професійному рингу. В його активі 27 перемог (19 — нокаутом) у 27 поєдинках.

Усик також ще жодного разу не програвав на профірингу. У послужному списку 39-річного українця 25 перемог (16 — нокаутом) у 25 поєдинках.

Раніше повідомлялося, що Кабаєл висунув Усику жорсткий ультиматум.

Також Кабаєл пояснив, чому Усику було важко в поєдинку проти Верховена.

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