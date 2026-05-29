Претендент на бій з Усиком поставив українцю жорсткий ультиматум

Олександр Усик / © Associated Press

Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл звернувся до володаря титулів WBC, WBA та IBF Олександра Усика щодо їхнього потенційного бою.

Німецький боксер закликав українця прийняти виклик на поєдинок або звільнити пояс WBC, обов'язковим претендентом на який він є.

33-річний Кабаєл залишається непереможним на професійному рингу. В його активі 27 перемог (19 — нокаутом) у 27 поєдинках.

"Одне, чого я навчився останнім часом: просто нокаутувати людей і мовчки чекати — це не принесе тобі титул чемпіона світу. Саме тому я більше не мовчатиму. Завжди з повагою. Жодного треш-току — лише реальні розмови.

Усику, поїхали. Приймай бій або звільняй пояс", — написав Кабаєл у себе в Instagram-сторіз.

Агіт Кабаєл поставив ультиматум Олександру Усику / instagram.com/agitkabayel

Зазначимо, що Кабаєл після перемоги Усика над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном вийшов на ринг і висловив бажання провести поєдинок з українцем у Німеччині. Олександр без жодних вагань прийняв виклик.

Британський промоутер Френк Воррен заявив, що хоче організувати бій Усик — Кабаєл восени цього року в Німеччині.

Олександр уже погодився розпочати переговори про бій з Кабаєлом.

Своєю чергою, Кабаєл пояснив, чому Усику було важко в поєдинку проти Верховена.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

Також Верховен розкритикував рефері через те, що той нібито скоротив обов'язковий відлік часу для відновлення після нокдауну.

У WBC уже висловилися щодо суперечливої зупинки бою Усик — Верховен.

Відомий американський тренер Тедді Атлас став на захист рефері, який зупинив бій Усик — Верховен.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

Усик вже відреагував на протест Верховена щодо результату їхнього бою.

