"Хочемо організувати бій восени": Усику знайшли наступного суперника

Олександр Усик / Фото: Денис Дідківський

Реклама

Британський промоутер Френк Воррен висловився щодо можливого бою між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українцем Олександром Усиком та німцем Агітом Кабаєлом, який є обов'язковим претендентом на пояс WBC.

Воррен зазявив, що хоче організувати цей поєдинок уже восени цього року.

За його словами, найкращим місцем для бою Усик — Кабаєл буде Німеччина, де можна зібрати повний стадіон глядачів і проживає багато українців.

Реклама

"Бій має відбутись у Німеччині, бо там можна розпродати стадіон — ми показали це у січні. Квитки на арену були розпродані за день, і ми були дуже щасливі. Ми могли розпродати її тричі. Тож бій проти Усика може бути масштабним. Плюс у Німеччині живе дуже багато українців.

Треба діяти швидко. Ми хочемо організувати бій восени. Це страшенно хороший бій. І буде цікаво побачити тепер Усика. Як я вже казав, я дуже захоплююся ним. У цьому поєдинку (проти Ріко Верховена — прим.) він мав не такий впевнений вигляд. Здавалося, що він став трохи повільнішим.

Таке вже бувало. Подивіться на Ф'юрі в бою з Нганну — він теж довго не міг знайти себе. І, якщо чесно, мені здається, що до нокдауну Усик програвав цей бій", — підсумував Воррен в інтерв'ю IFL TV.

Зазначимо, що Кабаєл після бою Усик — Верховен вийшов на ринг і висловив бажання провести поєдинок з українцем у Німеччині. Олександр без жодних вагань прийняв виклик.

Реклама

Огляд бою Усик — Верховен

Усик — Верховен: підсумки бою

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

Реклама

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

Усик вже відреагував на протест Верховена щодо результату їхнього бою.

Крім того, Олександр розповів, кому присвячує перемогу над Верховеном.

Реклама

Також Усик відреагував на чутки про шалений гонорар за бій з Верховеном.

Раніше повідомлялося, що дружина Усика поділилася першими емоціями після його перемоги над Верховеном.

На нашому сайті можна переглянути відео нокдауну та нокауту в поєдинку Усик — Верховен.

Новини партнерів