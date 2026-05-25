Усик відреагував на чутки про шалений гонорар за бій з Верховеном

Олександр Усик / Фото: Денис Дідківський

Реклама

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українець Олександр Усик відреагував на чутки про шалений гонорар за бій з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Слова українського боксера передає ТСН.

До поєдинку нідерландські ЗМІ повідомляли, що Усик заробить за бій з Верховеном близько 100 мільйонів доларів. Однак сам українець заявив, що ця сума не відповідає дійсності.

Реклама

"Дивує, коли рахують мої гонорари. Я прям кайфую — там 100 мільйонів. Я, як людина, яка трошки вивчає бізнес і все інше, не можу собі зрозуміти, звідки згенерувати 100 лямів? З чого? Думаю: "Блін, ну якщо 100 лямів буде — це буде добре.

А коли ти кажеш: "Так іди до нас, в окоп чи в армєйку й теж стільки будеш заробляти". Мільйонери. А проходить два-три дні — приїхав. Ззаду коричневе, спереду жовте і такий: "Та я не хочу грошей". А все. Всі ми рахуємо чуже та дуже сильно ховаємо своє. І я дивлюсь на це все як на клініку", — сказав Усик.

Усик — Верховен: підсумки бою

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Реклама

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

Реклама

Усик вже відреагував на протест Верховена щодо результату їхнього бою.

Крім того, Олександр розповів, кому присвячує перемогу над Верховеном.

Зазначимо, що після перемоги над Верховеном українцю кинув виклик непереможний німець Агіт Кабаєл.

Раніше повідомлялося, що дружина Усика поділилася першими емоціями після його перемоги над Верховеном.

Реклама

Також на нашому сайті можна переглянути відео нокдауну та нокауту в поєдинку Усик — Верховен.

Новини партнерів