Джошуа прокоментував перемогу Усика над Верховеном

Ентоні Джошуа / © Associated Press

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа прокоментував перемогу володаря титулів WBA, WBC та IBF українця Олександра Усика над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

На думку Ей Джея, рефері не повинен був зупиняти поєдинок в 11-му раунді.

"Чи перемагав Ріко за очками перед нокаутом? Хороше питання, я не знаю. Хоча бій був непоганий. Я знав, що Верховен — хороший боксер. Безперечно, рефері варто було дати можливість продовжити бій", — цитує слова британського боксера Boxing News.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

Зазначимо, що після перемоги над Верховеном українцю кинув виклик непереможний німець Агіт Кабаєл.

