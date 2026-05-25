Оззі Осборна "оживили": родина рокера потрапила в скандал через "повернення" легенди

Оззі Осборн

Реклама

Легендарний рокер — покійний Оззі Осборн — «повернеться» у цифровому форматі — родина артиста вже дала згоду на створення ШІ-аватару легенди хеві-металу.

Після смерті музиканта його близькі вирішили не ставити крапку в історії культового образу. Син артиста Джек Осборн разом із вдовою рокера Шерон Осборн офіційно презентували майбутній проєкт у Лас-Вегасі. В основі — технологія штучного інтелекту, яка дозволяє відтворити голос, міміку та навіть манеру спілкування Оззі. Розробкою займаються компанії Hyperreal і Proto Hologram. За задумом творців, фанати зможуть не просто побачити голограму, а буквально поговорити з нею. Перші інтерактивні появи цифрового Осборна очікуються вже наприкінці літа 2026 року у США та Великій Британії.

«Вражає, наскільки це точно. Він існуватиме в цифровому вигляді доти, доки існуватимуть комп’ютери», — заявив Джек Осборн, про що повідомляє Far Out.

Реклама

Оззі Осборн / © Associated Press

Розробники пояснюють: йдеться не про звичайний запис чи анімацію. Для створення образу використали систему Digital DNA — технологію, яка допомагає формувати максимально реалістичні цифрові копії відомих людей. Усі матеріали, на яких будували аватар, були офіційно надані сім’єю музиканта та затверджені особисто родиною Осборнів.

«Кожен елемент цього аватара створений із перевірених та затверджених матеріалів людьми, які любили Оззі найбільше», — наголосив генеральний директор Hyperreal Ремінгтон Скотт.

Оззі та Шерон Осборни

Новина вже розділила шанувальників рокера на два табори. Одні називають це шансом знову «зустрітися» з легендою сцени, інші ж дискутують про межі етики та те, наскільки доречно «оживляти» померлих знаменитостей за допомогою штучного інтелекту. Водночас у Hyperreal нагадують: це не перший подібний експеримент компанії — раніше вони вже працювали з цифровими образами.

Оззі Осборн

Зазначимо, Оззі Осборн був одним із найвпливовіших артистів у світі важкої музики та фронтменом гурту Black Sabbath. За життя музикант неодноразово ставав героєм гучних шоу та реаліті-проєктів, а його образ давно перетворився на частину світової культури.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно син Оззі Осборна Джек зворушив звісткою про народження доньки, яка носитиме ім’я зіркового дідуся.

Новини партнерів