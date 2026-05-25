Гламур
348
1 хв

Оля Полякова на тлі чуток про конфлікт із Єфросиніною публічно звернулася до неї

Ведуча розставила крапки над «і».

Валерія Гажала
Оля Полякова та Маша Єфросиніна

Оля Полякова та Маша Єфросиніна / © пресслужба Олі Полякової

Українська співачка Оля Полякова поставила крапку в чутках про нібито напружені стосунки з телеведучою Машею Єфросиніною.

Останнім часом навколо дружби знаменитостей ширилося чимало припущень. Причиною стало те, що зірки несподівано призупинили спільні проєкти та відійшли від знімань своїх форматів. Додатково інтерес до ситуації підігріла й сама Полякова, яка в одному з інтерв’ю натякнула, що на зміни частково вплинули різкі висловлювання її чоловіка Вадима Буряковського.

Втім, схоже, жодної ворожнечі між знаменитостями немає. У день народження Маші Єфросиніної, яка 25 травня святкує 47-річчя, Полякова оприлюднила у своєму Instagram спільне фото з подругою. На кадрі знаменитості позували разом у стильних атласних корсетних образах й співачка залишила для іменинниці тепле привітання.

Оля Полякова та Маша Єфросиніна / © instagram.com/polyakovamusic

«З днем народження, прекрасна! Хай все буде якнайкраще, будь щаслива», — звернулася Полякова до ведучої.

Судячи з такого жесту, чутки про сварку між знаменитостями могли виявитися перебільшеними. Схоже, зараз кожна з них просто більше зосереджена на власних проєктах і справах.

Нагадаємо, нещодавно 47-річна Маша Єфросиніна показала свій святковий ранок і який вигляд має без косметики.

