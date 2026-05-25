Маша Єфросиніна без макіяжу попозувала вдома на кухні й показала, як зустріла 47-річчя

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Реклама

Українська ведуча та інтерв’юерка Маша Єфросиніна 25 травня святкує день народження та вже показала, як почався її особливий день.

Цьогоріч знаменитість святкує 47-річчя. З нагоди свята зірка вирішила відмовитися від гламурних образів і поділилася атмосферними домашніми кадрами без прикрас в Instagram. На фото Маша позувала без жодної краплі макіяжу та постала у невимушеному образі — у футболці з кумедним написом, шортах, окулярах і святковому ковпаку.

На світлинах ведуча тримала в руках чашку, їла сніданок, а поруч поставила розкішний букет троянд, яким її встигли потішити у день народження. Водночас сама іменинниця вигадала для себе доволі оригінальне й іронічне побажання.

Реклама

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

«Бажаю собі і всім вам довгого й щасливого життя при здоровому глузді», — з гумором написала Єфросиніна.

Підписники одразу засипали ведучу теплими словами й привітаннями. У коментарях шанувальники бажають Маші щастя, миру, міцного здоров’я та дякують за її енергію.

З днем народження, наша неймовірна Машо

Марійко, щиро вітаю з Днем народження! Ви неймовірна, чудова жінка!

Машо, вітаю. Ти — промінь сонця, нехай ця енергія поповнюється

Машо, вітаю тебе з Днем народження! Бажаю тобі щастя, миру та перемоги! Нехай здійсняться всі твої мрії!

Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна із сином разом з іншими українцями пережила жахливу ніч обстрілів. Зірка показалася в укритті й нажахала, як відчула землетрус під землею.

Новини партнерів