Вибухи на Харківщині: росіяни вгатили ракетою, є загиблий

Сьогодні, 25 травня, росіяни вгатили ракетою по Дергачах у Харківській області. Є жертва та поранені.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

«За попередньою інформацією, ворог завдав ракетного удару по Дергачах. Встановлюємо всі обставини атаки. Внаслідок ворожого удару загинув чоловік. Дані загиблого встановлюємо», — зазначив він.

За його даними, також постраждали четверо осіб. Їм надають необхідну медичну допомогу.

У ніч проти неділі, 24 травня, РФ масовано атакувала Київ балістикою та БПЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Внаслідок атаки дві людини загинули.

