Вибухи на Харківщині: росіяни вгатили ракетою, є загиблий

У місті Дергачі Харківської області внаслідок російського ракетного удару одна людина загинула, ще четверо були поранені.

РФ продовжує тероризувати українців / © Associated Press

Сьогодні, 25 травня, росіяни вгатили ракетою по Дергачах у Харківській області. Є жертва та поранені.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

«За попередньою інформацією, ворог завдав ракетного удару по Дергачах. Встановлюємо всі обставини атаки. Внаслідок ворожого удару загинув чоловік. Дані загиблого встановлюємо», — зазначив він.

За його даними, також постраждали четверо осіб. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок влучання ворожого безпілотника спалахнула автівка.

У ніч проти неділі, 24 травня, РФ масовано атакувала Київ балістикою та БПЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Внаслідок атаки дві людини загинули.

