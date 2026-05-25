Укрaїнa
346
Росіяни атакують Запоріжжя: перші подробиці

У Запоріжжі внаслідок влучання ворожого безпілотника спалахнула автівка, попередньо, без постраждалих.

Олена Кузьмич
Російські війська продовжують атакувати Запоріжжя ударними безпілотниками. У місті зафіксовано влучання ворожого дрона, після чого загорівся автомобіль.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки люди не постраждали. Водночас загроза нових ударів зберігається, тож мешканців закликають перебувати у безпечних місцях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що у ніч проти неділі, 24 травня, РФ масовано атакувала Київ балістикою та БПЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Внаслідок атаки дві людини загинули.

Під удар потрапили культурні та державні установи, серед них МЗС, опери, музеї, монастирі, а також історична будівля НБУ.

Під час удару російська ракета наскрізь пробила підземний паркінг в центрі Києва.

