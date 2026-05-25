Три знаки Зодіаку, яким сьогодні можна проводити важливі переговори

Спілкування з оточуючими також проходить на позитивному рівні, тому на цей день потрібно призначати не тільки старт важливих проєктів, а й серйозні переговори на всіх рівнях — від ділового і професійного до особистого.

Сьогодні, 25 травня, спілкування з оточуючими відбуватиметься на позитиві у представників усіх знаків Зодіаку, але трьом із них саме на цей день потрібно планувати важливі переговори будь-якого характеру.

Овен

Овни, чиї стосунки з коханою людиною останнім часом залишають бажати кращого, настав час відверто поговорити з нею про можливі проблеми, що виникли у стосунках. Цього дня обидві сторони будуть налаштовані піти назустріч одна одній і вирішити всі питання.

Ваги

Терезам не тільки можна, а й потрібно призначати на цей день серйозну розмову з начальством, особливо якщо йтиметься про підвищення заробітної плати. Відповідь на цей запит, найімовірніше, виявиться позитивною, щоправда, і самим представникам знака доведеться піти на якісь поступки.

Стрілець

Стрільцям зірки радять або вирушати на співбесіду з потенційними роботодавцями, або проходити її в онлайн-режимі, якщо останні перебувають за кордоном. До речі, саме з ними потрібно починати співпрацю — вона буде максимально перспективною.

