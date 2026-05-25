Комусь пощастить із новим шансом, а хтось почує правду, яку давно відчував: гороскоп на тиждень 25–31 травня

Тиждень проходить під впливом карт Птахи — Ключ — Сонце.

Це комбінація великої кількості інформації, важливих рішень і позитивного результату.

Події розвиватимуться через спілкування, новини і несподівані контакти.

Те, що довго залишалося незрозумілим, нарешті почне прояснюватися.

Овен

Тиждень активних дій і швидких рішень.

Можливість з’явиться раптово — не проґавте її.

Телець

Ситуація, яка довго турбувала, почне стабілізуватися.

З’явиться більше впевненості у майбутньому.

Близнята

Ваш час говорити і домовлятися.

Тиждень принесе багато новин і контактів.

Рак

Можливе емоційне прояснення.

Те, що ви давно відчували, підтвердиться.

Лев

Один із найсильніших знаків тижня.

Є шанс отримати визнання або дуже хороший результат.

Діва

Доведеться уважно фільтрувати інформацію.

Не всі слова будуть щирими.

Терези

Тиждень вибору і рішень.

Внутрішньо ви вже готові до змін.

Скорпіон

Правда, яку приховували, може вийти назовні.

І це змінить ваше ставлення до ситуації.

Стрілець

Нові можливості через людей або поїздки.

Тиждень дуже динамічний.

Козоріг

Потрібно буде приймати рішення швидше, ніж хотілося б.

Не затягуйте.

Водолій

Неочікувані знайомства або розмови можуть вплинути на подальші події.

Будьте відкритими до нового.

Риби

Період внутрішнього прояснення.

Ви почнете краще розуміти, куди рухатися далі.

Це тиждень новин, розмов і рішень, які можуть змінити напрям подій уже на початку літа.

І саме уважність до людей та інформації стане головним ключем до успіху.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

