Окупанти знову визнають квартири маріупольців “безгоспними”: у міськраді заявили про нову хвилю захоплень

Маріуполь / © Getty Images

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники знову почали визнавати квартири місцевих жителів “безгоспними”, навіть якщо власники вже зареєстрували житло у російських реєстрах.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

За інформацією міськради, у місті повторно розвішують оголошення про так званий “безгосп”. На проблему вже звертають увагу навіть проросійські блогери, які посилаються на скарги місцевих мешканців.

У міськраді наголошують, що окупаційна влада фактично створила механізм відбирання житла у маріупольців. Люди ризикують втратити квартири через бюрократичні перепони, постійні зміни вимог та неможливість особисто приїхати до окупованого міста.

Там також зазначили, що подібні процеси тривають у Маріуполі не вперше. Російська адміністрація регулярно формує списки “безгоспного” житла, після чого квартири можуть передавати іншим людям або використовувати для потреб окупаційної влади.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях росіяни посилюють контроль над майном, соціальними виплатами та пересуванням населення.

