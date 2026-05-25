Оккупанты снова признают квартиры мариупольцев "бесхозными": в горсовете заявили о новой волне захватов

Мариуполь / © Getty Images

Реклама

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики снова начали признавать квартиры местных жителей "бесхозными", даже если владельцы уже зарегистрировали жилье в российских реестрах.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет .

По информации горсовета, в городе повторно развешивают объявления о так называемом "безхозе". На проблему уже обращают внимание даже пророссийские блоггеры, ссылающиеся на жалобы местных жителей.

Реклама

В горсовете отмечают, что оккупационные власти фактически создали механизм отбора жилья у мариупольцев. Люди рискуют потерять квартиры из-за бюрократических преград, постоянного изменения требований и невозможности лично приехать в оккупированный город.

Там также отметили, что подобные процессы продолжаются в Мариуполе не в первый раз. Российская администрация регулярно формирует списки "бесхозного" жилья, после чего квартиры могут передавать другим людям или использовать для нужд оккупационных властей.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях россияне усиливают контроль над имуществом, социальными выплатами и передвижением населения.

Напомним, в Мариуполе партизаны взорвали автомобиль «кадыровцев».

Реклама

Новости партнеров