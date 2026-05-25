В Австралии акула смертельно травмировала рыбалку у Большого Барьерного рифа

39-летний мужчина погиб после нападения акулы во время рыбалки у побережья штата Квинсленд в Австралии.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Акула / © Getty Images

В водах Большого Барьерного рифа в Австралии акула смертельно травмировала 39-летнего рыбака, нырявшего вместе с друзьями у побережья штата Квинсленд.

Об этом пишет ABC News

По данным полиции, рыбак находился в районе кораллового рифа Кеннеди-Шоул недалеко от города Кернс, когда на него напала акула. Мужчина получил критические травмы головы. Его друзья доставили пострадавшего на лодке в туристический городок Халл-Хедс, где на берегу уже ждали медики. Впрочем, спасти мужчину не удалось – травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Местные рыбаки сообщили, что перед нападением в этом районе видели акул-быков. Кеннеди-Шоул считается популярным местом среди дайверов и любителей рыбалки.

Это уже второе смертельное нападение акулы в Австралии за чуть больше недели. Ранее, 16 мая, у побережья Западной Австралии погиб 38-летний подводный охотник. По словам очевидцев, тогда мужчину атаковала большая белая акула длиной около пяти метров.

По статистике, в Австралии ежегодно фиксируют в среднем более 20 нападений акул, но смертельными становятся менее трех случаев. Нынешняя трагедия стала уже третьей смертью из-за нападения акулы в стране с начала 2026 года.

Напомним, у острова Роттнест в Австралии большая белая акула смертельно атаковала 38-летнего мужчину во время подводной охоты.

