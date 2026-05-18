Друзья пытались спасти: большая белая акула разорвала отца двоих детей во время рыбалки (фото)

Смертельная атака большой белой акулы / © pixabay.com

Реклама

В Австралии полицейский рассказал жуткие подробности смертельного нападения большой белой акулы на мужчину у побережья острова Роттнест близ Перта.

Об этом говорится в сообщении ladbible.

Трагедия произошла 16 мая 2026 во время подводной охоты. Жертвой хищника стал 38-летний Стивен Маттабони — отец двоих детей из пригорода Перта. Мужчина вместе с друзьями занимался подводной охотой в районе рифа Horseshoe Reef, который часто называют «райским островом».

Реклама

По словам сержанта Майкла Вера, возглавляющего полицейский участок острова Роттнест, травмы потерпевшего были чрезвычайно тяжелыми.

«Когда мы прибыли на место, сразу стало ясно, что ранения очень серьезные. Произошедшее выглядело ужасно», — рассказал офицер местному радио 6PR.

Полицейский не стал уточнять характер повреждений из уважения к семье погибшего.

Жертвой хищника стал 38-летний Стивен Маттабони — отец двоих детей Фото ladbible

Где именно акула напала на рыбалку

По предварительным данным, мужчина находился примерно в километре от острова и возвращался к лодке, когда на нее напала 4-метровая большая белая акула. Друзья вытащили пострадавшего из воды и пытались оказать первую помощь по дороге к берегу, где их уже ждали медики и спасатели.

Реклама

Все действовали максимально быстро в очень хаотических условиях. К сожалению, спасти его не удалось», — добавил сержант Вир.

После трагедии для поддержки жены и двух маленьких дочерей Стивена Маттабони открыли сбор средств через платформу GoFundMe.

В полиции также уточнили, что нападение произошло не в заливе Geordie Bay, как сообщалось ранее, а в открытом море — примерно в 20 км от материковой части Австралии.

Это уже второе смертельное нападение акулы в Австралии в 2026 году. Ранее в Сиднее в результате атаки хищника погиб 12-летний мальчик.

Реклама

Эксперты отмечают, что больше всего случаев нападений акул фиксируют в штате Новый Южный Уэльс. Самыми опасными для плавания считаются рассвет и сумерки, когда акулы особенно активны.

Напомним, медведь оторвал женщине половину лица. Она чудом выжила. 68-летняя жительница Индонезии потеряла глаз и перенесла сложную реконструктивную операцию.

Новости партнеров