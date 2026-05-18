Уход за смородиной и смородиной: что обязательно нужно сделать сейчас для хорошего урожая

Уход за смородиной и смородиной

Реклама

Июнь — критически важный месяц для смородины и смородины. Как утверждают опытные огородники, чтобы получить не просто большой урожай, а собрать максимально крупные, сочные и крупные ягоды, необходимо обеспечить кустарнику правильный комплексный уход. Он состоит из двух равноценных этапов — правильной летней обрезки (50% успеха) и грамотной подкормки.

Обрезка смородины и смородины

Июньская обрезка очень легкая, но она имеет решающее значение. Удаляя лишние побеги, мы освобождаем значительную часть питательных веществ и перенаправляем их непосредственно в ягоды, которые уже завязались как в глубине кроны, так и на кончиках веток. Кроме того, это открывает куст для солнечного света, без которого растение просто не будет тратить время на плоды, и они осыпаются.

Сначала нужно проредить прикорневые побеги. Внимательно осмотрите молодую поросль, идущую от земли. Необходимо выбрать всего два или максимум три сильнейших побега , которые в будущем станут заменой старого куста. Все остальные молодые побеги нужно безжалостно вырезать. Это мгновенно создаст пространство, чистоту и освободит кустарник от балласта.

Перейдите к верхней части растения. Все молодые отростки, направленные внутрь кроны, необходимо срезать от старых веток. Однако их удаляют не полностью, а оставляют коротенькие веточки на 2–3 листочка — в следующем году на них уже будет висеть новый урожай, но сейчас они не будут затенять куст.

Побеги, растущие вертикально вверх и наружу, мы оставляем. Благодаря этому солнечные лучи в любое время суток будут свободно пробивать крону (даже с северной стороны) и максимально освещать ягоды. Если вы видите ветку, которая с урожаем падает на землю, ее нужно укоротить: плоды оставляем для сбора, а ненужную длину убираем.

Реклама

Что делать, если осыпаются ягоды на кустах

Если при уходе вы заметили, что куст сбрасывает плоды, это сигнализирует об острой нехватке питания. Лучшим спасением для закрепления ягод на ветках является экстренная обработка бором. Возьмите 1 чайную ложку сухой борной кислоты. Тщательно растворите ее в 1 ведре (10 литрах) воды. Обильно опрыскивайте кусты по листу.

В июне запрещено использовать аммиачную селитру и другие чистые азотные удобрения. Поскольку мы только срезали часть побегов, избыток азота приведет к тому, что зеленая масса снова начнет бурно расти, забирая все силы у ягод.

2. Подкормка смородины и смородины

Когда куст правильно обрезан и освобожден от излишней нагрузки, приходит время для защиты и питания завязей. Способ внесения удобрений может быть как корневым, так и внекорневым (опрыскивание по листу) — оба метода работают одинаково эффективно.

Для насыщения плодов в июне можно использовать как проверенные народные и бесплатные методы, так и готовые профессиональные комплексы.

Реклама

Чем подкормить смородину и красную смородину: народные методы и подручные средства

Для насыщения кустарников необходимыми питательными элементами в июне совсем не обязательно тратить средства на ценную магазинную химию. Опытные садоводы часто используют простые, бесплатные, но очень действенные подручные средства, которые показывают впечатляющие результаты.

Использование картофельных остатков

Одним из лучших натуральных стимуляторов для ягодников является обычная картофельная шелуха или старый картофель. Это сырье содержит колоссальное количество природного крахмала и глюкозы, к которым смородина и смородина имеют особую слабость. Применять этот метод максимально просто — все имеющиеся картофельные остатки нужно периодически подбрасывать непосредственно в прикорневую зону растений.

Приготовление натурального раствора из древесной золы (золы)

Зола, полученная от сжигания растительных остатков или дров, является уникальным по своему составу бесплатным источником калия, кальция и целого комплекса важных микроэлементов. Он помогает плодам накапливать сахар, делая их сладкими и сочными. Однако для получения максимальной пользы важно правильно приготовить рабочий раствор, соблюдая четкую последовательность:

Реклама

Насыпьте пол-литровый стакан сухого пепла в глубокую емкость и залейте 10 литрами кипятка. Горячая вода помогает быстрее вытащить из пепла все полезные вещества. Раствор оставляют настаиваться в течение суток, а по возможности даже немного дольше. После отстаивания жидкость необходимо аккуратно слить полностью оставив весь осадок на дне. Этот белый осадок является обычной тяжелой известью, которая ягодным кустам в такой форме совсем не нужна.

В чистую отцеженную жидкую часть обязательно добавляют 1 стакан обычного девятипроцентного столового уксуса. Этот шаг критически важен, поскольку смородина и смородина совершенно не переносят щелочной среды. Уксусная кислота мгновенно гасит щелочную реакцию пепла, трансформирует микроэлементы в легкоусвояемую для растений форму и надежно защищает нежную корневую систему от опасных химических ожогов.

Полученный уксусно-пепельный раствор является универсальным. Его можно использовать как для классического подкорневого полива, так и для проведения эффективной некорневой подкормки путем опрыскивания кустов по листу. Если вы выбираете вариант с опрыскиванием, перед работой добавьте в канистру немного жидкого мыла — это создаст правильное натяжение жидкости и поможет питательным веществам надежно зафиксироваться на зеленой массе, не стекая на землю.

Чем подкормить смородину и красную смородину: профессиональные минеральные удобрения

Из готовых магазинных средств можно применять обычную нитроаммофоску или воспользоваться специализированными линейками водорастворимых удобрений с аминокислотами и длительным составом (например, Плантафол или Фоликер).

В июне (на этапе роста завязи) выбирайте комплексы с равными пропорциями азота, фосфора и калия (формулы 20-20-20 или 18-18-18).

Чуть позже (ближе к созреванию плодов) переходите на смеси, где последняя цифра самая большая (например, Фоликер с формулой 14-11-25). Высокое содержание калия необходимо для того, чтобы ваши ягоды налились и стали максимально сладкими.

Реклама

Параллельно с летними подкормками смородины и красной смородины рекомендуется проводить регулярные профилактические обработки кустарников от опасных грибковых заболеваний (например, одновременно с опрыскиванием абрикосов).

Новости партнеров