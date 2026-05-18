Затонул и "законсервировался" на 500 лет: в море обнаружили почти невредимое судно эпохи Возрождения

Ученые обнаружили в бездне затонувший корабль эпохи Возрождения

У побережья Франции археологи исследовали уникальное затонувшее торговое судно XVI века, более 500 лет пролежавшее на глубине более 2500 метров. Из-за экстремальной глубины корабль почти не пострадал от разграбления и человеческого вмешательства.

Находку, которую назвали «Камарат 4», случайно обнаружили в марте 2025 года во время операции ВМС Франции на морском дне недалеко от Раматюэля, возле Сен-Тропе. В апреле 2026 к месту крушения отправили дистанционно управляемый подводный аппарат.

За три дня робот сделал 67 тысяч снимков и поднял на поверхность несколько артефактов — три керамических кувшина и тарелку. Один из кувшинов сейчас находится в лаборатории в Марселе. Его бирюзовые и шафрановые геометрические орнаменты впервые увидели после нескольких столетий под водой.

Декорированные кувшины с христограммами и цветочными мотивами указывают на мастерскую XVI века в Лигурии.

Что известно о затонутом судне

По оценкам археологов, длина корабля составляла около 30 метров, а ширина — примерно 7 метров. Вероятно, это было итальянское торговое судно, следовавшее из Лигурии к французскому побережью.

На месте крушения обнаружили шесть орудий. Такое вооружение было типичным для торговых кораблей, перевозивших ценный груз и могущих стать мишенью для пиратов или вражеских судов.

Кроме пушек на дне нашли якоря, котлы и большое количество керамики. Археологи увидели сотни глазированных кувшинов и тарелок, часть которых до сих пор лежит на морском дне, а часть может быть похоронена в иле.

Специалисты предполагают, что посуду изготовили в мастерских Генуи или Савоны. Некоторые изделия украшены христограммой IHS, другие — цветочными мотивами, рыбами и геометрическими орнаментами.

Почему находка важна

Археологи считают груз корабля ценным источником информации о морской торговле эпохи Возрождения. Поскольку письменных источников того периода сохранилось немногое, такие находки помогают лучше понять торговые маршруты, производство и повседневную экономику средиземноморских портов.

Через глубину более 2500 метров добраться до судна могут только специализированные аппараты. Человеческие водолазы на такой глубине работать не способны, поэтому всю операцию выполняли с помощью подводного робота, рассчитанного на погружение до 4000 метров.

Поднимать артефакты пришлось очень осторожно: любое резкое движение или приподнятый осадок могло повредить хрупкие предметы. По словам исследователей, часть керамики, поднятой с больших глубин, может разрушаться во время транспортировки из-за перепадов давления и физической нагрузки.

На дне нашли не только артефакты

Рядом с обломками корабля камеры также зафиксировали современный мусор — пластиковые бутылки, рыболовные сетки, алюминиевые банки и упаковки. Исследователи говорят, что после увлечения от уникальной находки это стало неприятным напоминанием о масштабе загрязнения морей.

Точные координаты судна французские военные не раскрывают. Археологи планируют продолжить исследования, создать более детальную цифровую модель места крушения и, возможно, поднять новые артефакты.

