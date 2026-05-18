Как защитить абрикос, персик, другие косточковые культуры от клястероспориоза

Реклама

Клястероспориоз и парша — это опасные грибковые инфекции, которые поражают листья и массово портят молодые плоды, оставляя на них язвы и пятна. Провести опрыскивание именно сейчас критически важно, поскольку споры грибка уже активизировались и начинают прорастать внутрь нежной завязи. Своевременная защита на этом этапе позволяет остановить болезнь в самом начале и спасти будущий урожай косточковых культур от массового осыпания и гниения.

Когда проводить обработку и как определить идеальную стадию по внешним признакам

Время для этого опрыскивания достаточно растянуто, но главным ориентиром для садовода должно быть состояние самой завязи.

Следует дождаться момента, когда из молодого плода почти полностью отлетит сухая шелуха, состоящая из лепестков и остатков цветоложа. Единичные остатки не помешают процессу, но массовое наличие этой шелухи работает как природный изолятор. Оно просто поглощает и задерживает капли рабочего раствора на себе, не позволяя фунгициду полностью покрыть кожуру. Для достижения максимального эффекта очень важно защитить всю поверхность молодой завязи.

Реклама

Под угрозой поражения находятся практически все косточковые насаждения. Обязательной обработке в эту фазу подлежат абрикос, персик, черешня и вишня. Со сливой можно подождать, поскольку ее завязь пока слишком мала, поэтому проводить опрыскивание для нее еще рановато.

Как обнаружить клястероспориоз на ранних этапах

Даже если завязь с виду кажется абсолютно чистой, зеленой и здоровой, микроскопические споры грибков уже появились на ее поверхности и ждут благоприятных условий для развития. Они уже находятся там и начинают прорастать.

Первым признаком того, что клястероспориоз не просто поселился на дереве, а уже проходит внутрь плода, является появление мелких пятен нетипичного цвета. Любые странные оттенки розового, красного, бордового или кирпичного цвета на зеленой завязи являются прямыми свидетельствами того, что споры успешно проросли и формируют свои колонии.

Клястероспориоз очень любит нижние ветки дерева, где содержится более высокая влажность и меньше солнечного света, поэтому осмотр сада следует начинать именно с нижнего яруса. Если вы заметили такие цветные точки, обработка таких деревьев становится обязательной.

Реклама

Как правильно выбрать препараты в зависимости от температуры воздуха

Для предотвращения привыкания грибковых заболеваний к химии никогда не используйте один и тот же препарат более двух раз подряд на своем участке. Если обрабатывать чаще, резистентность вредных организмов будет только повышаться и препарат полностью потеряет эффективность, что может только навредить растению. Лучше всего строить защиту на основе трех разных по составу фунгицидов, чтобы их можно было чередовать.

Выбор конкретного рабочего средства для текущей обработки напрямую зависит от прогноза погоды и температурного режима.

При удержании сухой и теплой погоды, когда температура воздуха достигает примерно двадцати градусов тепла, прекрасно демонстрирует себя препарат Скор. Он надежно контролирует клястероспориоз, паршу и пятнистость, хотя против монилиоза его действие слабее. Если же надвигается резкое похолодание, использовать Скор нельзя, так как он теряет свои свойства.

В условиях низких температур следует выбирать стойкие к холоду средства. Если вы не успели использовать лимит в две обработки за сезон, можно применить Хорус.

Реклама

Если этот предел уже исчерпан, прекрасной альтернативой станет современный фунгицид Ревиона, который начинает активно работать уже при температуре от 3 до 5 градусов тепла. Также для прохладной погоды надежно подойдут препараты Сигнум или Строби.

Для достижения максимального и длительного результата в условиях сильного ветра или дождей можно приготовить двойную баковую смесь, соединив системный и контактный фунгициды. Профессиональные садоводы часто комбинируют системный препарат Строби и контактное средство Делан. Огромное преимущество Делана заключается в том, что он крепко фиксируется на растении и практически не смывается обильными осадками, что делает этот тандем очень надежным.

Особенности дозировки препаратов для обработки деревьев

При соблюдении правильных терминов и технологий никогда не следует превышать норм, указанных в официальной инструкции к препаратам. Однако существуют два исключения, когда концентрацию целесообразно самостоятельно повысить дополнительно до 20 процентов от начальной нормы. Это делают в случаях экстремально плохой и затяжной непогоды во время проведения работ, или когда вы используете препарат со сроком годности, который только что подошел к концу. Небольшое увеличение концентрации просроченного средства помогает компенсировать возможное ослабление действующего вещества и дает необходимый запас для подстраховки. Например, стандартная норма использования Строби составляет 2 грамма на 10 литров воды. Если вы производите обработку большим двадцатилитровым ведром и переживаете за качество просроченного препарата, целесообразно всыпать 5 грамм средства на этот объем жидкости, чтобы гарантировать стабильную работу фунгицида. Основная задача во время опрыскивания — действовать очень тщательно, полностью покрывая рабочим раствором каждую молодую завязь.

Во время этой волны опрыскивания не следует добавлять в баковую смесь питательные микроэлементы или лечебные подкормки, чтобы не создавать излишней нагрузки на деревья, особенно если вишни или другие культуры уже получили порцию удобрений раньше. Сейчас в бак закладывают всего два фунгицида и качественный адъювант, то есть прилипач, который поможет жидкости равномерно распределиться по плодам.

Реклама

Следующий комплексный этап защиты и питания целесообразно планировать примерно через 3 дня после фунгицидной обработки, тщательно отслеживая погодные условия и появление вредителей. Обычно в это время начинается массовый выход майских жуков, которые уже вылезли и начинают активно атаковать деревья. Во время следующего выхода в сад можно будет смело соединить в одной баковой смеси полезную летнюю подкормку и мощный инсектицид, например, Актару. Это позволит одновременно эффективно разогнать вредителей и подкормить завязь для дальнейшего быстрого наливания и роста плодов.

Новости партнеров