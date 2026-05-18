На Житомирщине 24-летнего интерна держали в ТЦК до исполнения 25-летия

Задержали в 24, мобилизовали в 25: в Житомирской области ТЦК сутки удерживал врача-интерна до дня его рождения / © ТСН

В Житомирской области 24-летнего врача-интерна мобилизовали за день до его 25-летия.

Об этом говорилось на заседании временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения.

Отмечается, что парня держали в ТЦК сутки, дождались, пока ему исполнится 25 лет, после чего мобилизовали.

Глав ВСК, нардеп Алексей Гончаренко рассказал, врача-интерна Гафарова задержали ТЦК 19 мая 2025 года. В тот момент ему было 24 года. 20 мая 2025 года ему должно было исполниться 25 лет.

На заседании представитель Житомирского ТЦК подтвердил, что работники военкомата действительно остановили этого парня для проверки военно-учетных данных.

«Далее ему было предложено последовать в Житомирский ТЦК и СП для уточнения персональных данных. После этого он прошел ВЛК. А 20 мая он был признан годным и мобилизованным», — сказал представитель ТЦК.

«На вопрос, где ночевал Гафаров с 19 на 20 мая, заместитель начальника Житомирского ОТКЦ и СП Александра Рец, сказал, что не знает», — отметил Гончаренко.

