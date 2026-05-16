Буданов сделал заявление о мобилизации 18-25-летних мужчин в Украине

Кирилл Буданов.

Украине нужна мобилизация. Рекрутинг добровольцев не способен покрыть те количества, которые нужны для армии.

Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью The Times.

«В принципе через 12,5 лет войны добровольно побуждать (в армию Ред.) нечем. Без мобилизации нереально в этом случае. В противном случае страна просто упадет», — подчеркнул он.

По словам Буданова, «перегибы на местах» во время мобилизационных мероприятий выглядят плохо. Над решением этой проблемы работают, но есть «но», добавил он.

«Пока есть военное положение и мобилизация, к сожалению, такие случаи будут иметь место. Это не что-то экстраординарное. Такое происходило во всех странах, применявших механизм мобилизации», — объяснил глава ОП.

Отдельно Буданов высказался по поводу возможного привлечения в службу мужчин 18–25 лет. По его словам, это невозможно.

«Если мы просто по механизму мобилизации заберем всех юношей 18-25 лет, мы уничтожим будущее нашего государства, целое поколение», — заявил Буданов.

Напомним, Буданов пообещал бороться с «эксцессами» со стороны работников ТЦК «всеми возможными способами». При этом, добавил он, мобилизация в Украине должна продолжаться.

«Мы ведем ужаснейшую полномасштабную, тотальную войну на данный момент. Войну, в которой участвуют миллионные группировки. Иного пути нет. В противном случае страна просто упадет», — подчеркнул он.

Дата публикации 15:55, 08.05.26

