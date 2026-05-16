Почему Европа должна начать разговор с РФ и какая роль в этом США: Стубб объяснил

Время для возобновления диалога между странами Европы и Россией близится. Сейчас позиция Украины сильна, а Москва находится в слабой позиции, что создает условия для первых дипломатических шагов.

Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью изданию LRT.

По словам финского лидера, существуют два фундаментальных фактора, заставляющих европейские столицы задуматься над будущими контактами с Кремлем. Первый фактор состоит в очевидном изменении баланса сил на поле боя.

«Есть две причины, почему, на мой взгляд, близится время начала такого диалога в Европе. Во-первых, позиция Украины сейчас сильная, а позиция России слабая. Можно сказать, Украина в значительной степени выиграет эту войну, и Россия должна быть заинтересована начать диалог», — пояснил Стубб.

Второй, не менее важной причиной, Стубб называет чисто прагматичный «европейский интерес». По его убеждению, полное игнорирование процессов может обернуться против самой Европы.

Если ты не сидишь за столом, тебя съедят на этом столе. Поэтому лучше поддерживать какой-нибудь диалог. Кто его будет вести и на каких условиях — пока рано говорить», — подчеркнул политик.

Отвечая на вопросы журналистов о готовности и единстве европейского сообщества к столь серьезному вызову, Стубб заверил, что внутренние разногласия внутри блока фактически нивелированы.

«Честно говоря, я не видел Европейский Союз более единственным, чем сейчас. Мы были едины во время COVID-19, мы были единственными после начала войны России против Украины, вместе поддерживали Украину, за исключением некоторых разногласий, например, Виктора Орбана в Венгрии. Сейчас эта проблема исчезла, потому мы можем помогать Украине», — констатировал президент Финляндии.

В то же время он добавил, что во время будущих контактов с агрессором не обязательно иметь одного спикера от всего континента. Главное — наличие уполномоченной группы лидеров по решению практических вопросов.

«Невозможно, чтобы один человек говорил от имени всех, но важно, что есть один, два, три или несколько человек, которые могут обсуждать с Россией практические детали пути к миру», — отметил Стубб.

В заключение финский президент отметил, что первоочередной задачей на этом пути должно стать достижение устойчивого прекращения огня, поскольку Вашингтон вынужден отвлекаться на другие горячие точки планеты.

«Я считаю, что прежде всего нужно добиваться перемирия. Сейчас об этом не говорят. Были короткие перемирия на несколько дней, но, может быть, европейчи могли бы помочь американцам в этом вопросе. Сейчас США уделяют больше внимания Ирану», — подытожил Стубб.

Напомним, в Кремле обвинили ЕС в «участии в войне» и посетовали об отсутствии европейских посредников.

К слову, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил об ожидаемом продолжении контактов с США по поводу войны в Украине, в том числе новые визиты в Москву спецпредставителя американского президента Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Ушаков также подчеркнул, что Кремль в дальнейшем требует вывода ВСУ из Донбасса, называя это обязательным условием, без которого прогресс в переговорах невозможен даже после многочисленных раундов консультаций.

Также президент США Дональд Трамп опроверг информацию о наличии каких-либо договоренностей с Путиным о передаче всего Донбасса под контроль России.

