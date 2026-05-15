Россия стремительно перевооружается и готовится к нападению на страны НАТО: назван критический год

Владимир Путин. / © Associated Press

Перевооружение русской Федерации приближается к определенному пределу. Страна-агрессорка может получить возможность нападения на страны НАТО уже в ближайшие годы.

Об этом заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

«Различные показатели — вооружение, увеличение численности личного состава, экономические и политические изменения — указывают на одну дату: 2029 год. Может ли это произойти раньше? Да», — ответил немецкий генерал на вопрос, может ли Кремль атаковать НАТО.

По его словам, «проблема в Москве и нигде больше». Именно поэтому, говорит Бройер, Германии сейчас нужна так называемая способность биться сегодня вечером — то есть способность быть готовой к немедленному развертыванию. Кроме того, необходимо увеличение возможностей к 2029 году и технологическое преимущество к 2035 году.

В то же время его британский коллега Ричард Найтон подчеркнул то, что точную дату предсказать трудно. Впрочем, «тенденция очевидна: угроза усиливается». Кроме того, по его словам, Россия ведет боевые действия в Украине и делает выводы из этого опыта.

«Чем ближе вы к российской границе, тем больше вы это чувствуете», — добавил он.

Напомним, Государственная дума России приняла законопроект, предоставляющий Владимиру Путину полномочия на проведение экстерриториальных военных операций для защиты своих граждан за границей, ранее внесенного 10 марта.

По мнению ISW, «нулевая фаза» такой подготовки в России уже началась: перестраиваются военные округа, создаются базы на границе с Финляндией, а в Европе фиксируются диверсии, глушение GPS и другие провокации.

Дата публикации 20:57, 10.05.26

