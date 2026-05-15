В полосатом костюме и с плетеной сумкой: Джейн Фонду папарацци подловили в Каннах
88-летняя актриса находится во Франции, куда приехала на Каннский кинофестиваль.
Джейн Фонда попала в объективы папарацци, когда выходила из отеля Martinez в Каннах.
Актриса в очередной раз продемонстрировала свое отличное чувство стиля. На ней был коричневый костюм в полоску, который состоял из жакета приталенного силуэта, без воротника и с темными пуговицами и широких брюк.
Аутфит Фонда дополнила черными кожаными ботильонами с золотыми деталями на носках, черным стеганым рюкзаком и яркой плетеной сумкой-тоут, в которой сочетались розовый, голубой и коричневый цвета.
У Джейн была объемная кудрявая укладка, макияж с бежевой помадой, солнцезащитные очки на лице, золотые серьги-кольца в ушах, золотое ожерелье на шее и золотое кольцо на руке.
Напомним, Джейн Фонда на церемонии открытия Каннского кинофестиваля блистала в вечернем черном платье макси от Gucci, полностью расшитом пайетками.