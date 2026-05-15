ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
1 хв

У смугастому костюмі і з плетеною сумкою: Джейн Фонду папараці заскочили у Каннах

88-річна акторка перебуває у Франції, куди приїхала на Каннський кінофестиваль.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Джейн Фонда

Джейн Фонда / © Getty Images

Джейн Фонда потрапила до об’єктивів папараці, коли виходила з готелю Martinez у Каннах.

Акторка вчергове продемонструвала своє чудове відчуття стилю. На ній був коричневий костюм у смужку, який складався з жакета приталеного силуету, без коміра і з темними ґудзиками та широких штанів.

Джейн Фонда / © Getty Images

Джейн Фонда / © Getty Images

Аутфіт Фонда доповнила чорними шкіряними ботильйонами із золотими деталями на носках, чорним стьобаним рюкзаком і яскравою плетеною сумкою-тоут, у якій поєдналися рожевий, блакитний і коричневий кольори.

У Джейн було об’ємне кучеряве укладання, макіяж із бежевою помадою, сонцезахисні окуляри на обличчі, золоті сережки-кільця у вухах, золоте намисто на шиї і золота каблучка на руці.

Нагадаємо, Джейн Фонда на церемонії відкриття Каннського кінофестивалю сяяла у вечірній чорній сукні максі від Gucci, повністю розшитій лелітками.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
103
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie