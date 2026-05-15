У смугастому костюмі і з плетеною сумкою: Джейн Фонду папараці заскочили у Каннах

Джейн Фонда / © Getty Images

Джейн Фонда потрапила до об’єктивів папараці, коли виходила з готелю Martinez у Каннах.

Акторка вчергове продемонструвала своє чудове відчуття стилю. На ній був коричневий костюм у смужку, який складався з жакета приталеного силуету, без коміра і з темними ґудзиками та широких штанів.

Аутфіт Фонда доповнила чорними шкіряними ботильйонами із золотими деталями на носках, чорним стьобаним рюкзаком і яскравою плетеною сумкою-тоут, у якій поєдналися рожевий, блакитний і коричневий кольори.

У Джейн було об’ємне кучеряве укладання, макіяж із бежевою помадою, сонцезахисні окуляри на обличчі, золоті сережки-кільця у вухах, золоте намисто на шиї і золота каблучка на руці.

Нагадаємо, Джейн Фонда на церемонії відкриття Каннського кінофестивалю сяяла у вечірній чорній сукні максі від Gucci, повністю розшитій лелітками.

