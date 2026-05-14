У білому костюмі з вишивкою: 88-річна Джейн Фонда приголомшила розкішним виглядом на заході
Незважаючи на свій поважний вік, акторка продовжує активно відвідувати івенти.
Джейн Фонда відвідала вечерю Джейн та Гун Лі, яка відбулася у межах 79-го Каннського кінофестивалю у Франції.
Акторка приголомшила ефектним аутфітом, у якому мала розкішний вигляд. На ній був білосніжний ансамбль від бренду Pamella Roland. Він складався з топа, широких штанів зі стрілками й приталеного жакета, розшитого квітковою вишивкою з каміння, бісеру, леліток і перлин.
Лук Фонда доповнила світло-золотистими туфлями на підборах і білим клатчем-футляром зі срібною фурнітурою. У неї було фірмове обʼємне укладання з локонами, макіяж з помадою нюдово-пудрового відтінку, ланцюг, інкрустований діамантами, на шиї та каблучки на руках.
Нагадаємо, Джейн Фонда на церемонії відкриття Каннського кінофестивалю з’явилася у вечірній чорній сукні максі від Gucci, повністю розшитій лелітками.