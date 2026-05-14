ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
1 хв

У білому костюмі з вишивкою: 88-річна Джейн Фонда приголомшила розкішним виглядом на заході

Незважаючи на свій поважний вік, акторка продовжує активно відвідувати івенти.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Джейн Фонда

Джейн Фонда / © Getty Images

Джейн Фонда відвідала вечерю Джейн та Гун Лі, яка відбулася у межах 79-го Каннського кінофестивалю у Франції.

Акторка приголомшила ефектним аутфітом, у якому мала розкішний вигляд. На ній був білосніжний ансамбль від бренду Pamella Roland. Він складався з топа, широких штанів зі стрілками й приталеного жакета, розшитого квітковою вишивкою з каміння, бісеру, леліток і перлин.

Джейн Фонда / © Getty Images

Джейн Фонда / © Getty Images

Лук Фонда доповнила світло-золотистими туфлями на підборах і білим клатчем-футляром зі срібною фурнітурою. У неї було фірмове обʼємне укладання з локонами, макіяж з помадою нюдово-пудрового відтінку, ланцюг, інкрустований діамантами, на шиї та каблучки на руках.

Нагадаємо, Джейн Фонда на церемонії відкриття Каннського кінофестивалю з’явилася у вечірній чорній сукні максі від Gucci, повністю розшитій лелітками.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
158
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie