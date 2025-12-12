ТСН у соціальних мережах

У костюмі кольору морської хвилі і з гарною зачіскою: Джейн Фонда на заході у Лос-Анджелесі

87-річна американська акторка мала чудовий вигляд на івенті.

Автор публікації
Аліна Онопа
Джейн Фонда

Джейн Фонда / © Getty Images

Джейн Фонда, незважаючи на свій поважний вік, веде активний спосіб життя. Вона відвідує світські заходи, прем’єри фільмів, а також не стоїть осторонь соціальних ініціатив. Вона побувала на зимовій зустрічі Національного комітету Демократичної партії у Лос-Анджелесі, на якій обговорювали прожитковий мінімум.

Джейн Фонда / © Getty Images

Джейн Фонда / © Getty Images

Там знаменитість постала у діловому костюмі кольору морської хвилі з однобортним жакетом. У неї була гарна об’ємна зачіска з кучерями і макіяж смокі-айс. Вуха Джейн прикрасила золотими сережками-кільцями, шию — золотим ланцюжком із підвіскою, а руки — золотими каблучками і браслетом.

Нагадаємо, раніше Джейн Фонда взяла участь у конференції, де постала у жакеті з торочкою на рукавах, футболці, прикрашеній написом зі стразів, і штанях.

