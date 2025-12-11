Реклама

Французький спортсмен Мае Фрейдьє побив світовий рекорд швидкості спуску на піску, розігнавшись до 121 км/год на дюні Торо Мата в Перу. Це швидше, ніж рух багатьох авто на трасі.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Екстремал спускався на звичайних лижах, і шалена швидкість призвела до того, що підошва спорядження почала плавитися просто під час руху.

Фрейдьє перевершив показник, який понад 15 років утримував спортсмен із Намібії. Після рекордного заїзду він зізнався, що це стало кульмінацією багатомісячних тренувань, зокрема спеціальної підготовки на піску, яка допомогла йому адаптуватися до нестабільної поверхні.

Мае Фрейдьє / © Guinness World Records

23-річний Мае — колишній гірськолижник, який виріс у французькій Савойї. Торік він уперше спробував катання на піску в пустелі Атакама в Чилі та був настільки приголомшений досвідом, що вирішив перетворити це захоплення на рекордний проєкт.

Рекордний спуск спортсмен здійснив рано-вранці 25 вересня за присутності свідків і знімальної групи. На максимальній швидкості він відчув, як лижі почали пропікатися від тертя, тож екстремал швидко вирівняв корпус і безпечно загальмував, уникнувши падіння.

Попри небезпечний момент, радар та відеофіксація підтвердили швидкість 121 км/год, після чого команда Фрейдьє влаштувала імпровізоване святкування. Сам спортсмен назвав проєкт «поєднанням продуктивності, інновацій і дослідження нових середовищ».

Мае Фрейдьє / © Guinness World Records

