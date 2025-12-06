Замерзла за крок до вершини: яке покарання загрожрує хлопцю туристки

Великий Ґлокнер. Фото: Michael Schmid/CC BY-SA 2.0 AT

Прокуратура Австрії завершила розслідування смерті 33-річної туристки, яка загинула від переохолодження під час зимового сходження на гору Великий Ґлокнер. Її партнерові, досвідченому альпіністу, інкримінують ненавмисне вбивство через грубу недбалість після того, як він залишив жінку саму в екстремальних умовах.

Про це повідомило видання LADBible.

У січні пара вирушила на підйом найвищої вершини Австрії, що сягає понад 3 790 метрів. За даними слідства, за кілька десятків метрів до вершини жінка зупинилася й більше не могла рухатися. Близько 2 ночі чоловік нібито пішов по допомогу, залишивши її на морозі без укриття. Через сильний холод та тривале перебування без захисту туристка померла.

Прокурори зазначають: з огляду на значно більший досвід у високогірних походах саме він мав узяти на себе роль відповідального гіда та забезпечити жінку належним спорядженням і підтримкою. Крім того, експерти вказують на низку помилок, які, на думку слідства, стали критичними: запізній старт маршруту, відсутність достатнього аварійного обладнання, використання партнеркою непридатного спорядження та несвоєчасне звернення по допомогу.

Дані телефонів, спортивних годинників, фото- та відеоматеріали, а також технічна експертиза підтверджують, що чоловік не подав сигнал лиха, коли над ними пролітав поліцейський гелікоптер, і не повернувся до жінки вчасно з огляду на погіршення погоди. Лише о 3:30 ночі він вийшов на зв’язок із рятувальниками. Коли пошукова група дісталася до туристки після 10:00 ранку, вона вже була мертва.

Йому загрожує до трьох років ув’язнення. Судовий процес призначено на лютий. Адвокат підозрюваного наполягає, що трагедія стала наслідком фатального збігу обставин, і стверджує, що його клієнт «щиро шкодує про те, що сталося».

