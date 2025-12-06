- Дата публікації
"Динамо" представило нового тренера
Михайло Федунов увійшов до тренерського штабу Ігоря Костюка в столичному клубі.
До тренерського штабу київського "Динамо" приєднався тренер воротарів Михайло Федунов.
Про це повідомила пресслужба "біло-синіх".
Федунов увійшов до тренерського штабу Ігоря Костюка, якого було призначено виконувачем обов'язків головного тренера "Динамо" після звільнення Олександра Шовковського.
Раніше Федунов працював у клубах "Іллічівець" (2012-2017), "Поділля" (2020), "Лівий Берег" (2021-2022) та "Полісся" (2022-2025).
В "Іллічівці" він працював з юнацьким складом та дублем. У житомирському клубі Михайло перебував від 1 липня 2022 року і до запрошення від "Динамо".
Федунов народився 3 січня 1979 року у Донецьку. Він має ліцензію А тренер воротарів УЄФА, а також тренерську ліцензію В УЄФА.
Нагадаємо, в першому матчі під керівництвом Костюка "біло-сині" програли "Полтаві" (1:2), яка йде на останньому місці в УПЛ.
Таким чином, "Динамо" встановило новий клубний антирекорд в УПЛ, вперше в історії програвши чотири матчі поспіль у чемпіонаті України.
Наразі "Динамо" (20 очок) перебуває лише на восьмому місці в таблиці УПЛ.
У наступному матчі національного чемпіонату кияни 6 грудня зіграють з "Кудрівкою". Початок зустрічі – о 18:00.