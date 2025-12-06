"Ми як ніколи близькі до миру": посол США в НАТО виступив з гучною заявою про війну в Україні

Прапори

Посол Сполучених Штатів при НАТО Метт Уітакер заявив, що сьогодні світ наблизився до можливості мирного завершення війни в Україні.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами.

На його думку, конфлікт, який триває майже чотири роки, повинен знайти вихід.

Дипломат зазначив, що попри складність ситуації, існує перспектива перемовин, здатних привести до деескалації.

«Знаєте, як сказав президент Трамп, це складна ситуація, щоб прийти до правильної точки, і врешті-решт ця війна має закінчитися», — наголосив Уітакер.

Він підкреслив, що мільйони людей відчули наслідки вторгнення, а світова спільнота продовжує шукати шлях до припинення бойових дій. США, за його словами, бачать можливість для політичного врегулювання, яке могло б наблизити кінець війни.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомляло, що представники Білого дому та України погодили попередні рамки безпекових домовленостей і обговорили умови, які можуть стати основою майбутньої мирної угоди з Росією.

За даними журналістів, переговори відбулися у Флориді за участі Джареда Кушнера, спецпосланця Стіва Віткоффа та українських посадовців — Рустема Умерова і генерала Андрія Гнатова. Сторони обмінялися баченням можливих шляхів до припинення війни, однак проривних рішень поки не досягли.

Американська позиція наголошує: подальший прогрес можливий лише за умови, що Росія продемонструє реальну готовність до миру та деескалації.