Леся Нікітюк розсекретила свій подарунок від нареченого-військового на День святого Миколая

Ведуча також потішила коханого сюрпризом у відповідь.

Леся Нікітюк з нареченим

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк похизувалася подарунком від нареченого, військового Дмитра Бабчука.

Так, 6 грудня, у День святого Миколая, наречені потішили одне одного милими сюрпризами. У фотоблогу зірка поділилася, що отримала на свято від Дмитра теплий халат. Вона не вагалася й одразу приміряла його. А ще один подарунок Нікітюк вирішила не розпаковувати публічно, а приберегти його для себе. Тож показала лише рожевий пакет і написала: «чоловік подарував на Миколая».

Сторіз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сторіз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Своєю чергою Леся теж не оминула увагою подарунок на свято. І заздалегідь подбала про купівлю коханому електростанка. Своїм подарунком Дмитро похизувався у себе в сторіз. Тим часом про подарунки для маленького сина Оскара батьки вирішили не розповідати.

Сторіз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сторіз Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська також показувала свій святковий день. Разом з молодшою донькою Сонею вона розпакувала її подарунок і показала, що отримала на День святого Миколая старша.

