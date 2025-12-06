Олена Тополя після розлучення розповіла про пережите й свій стан в особливий спосіб

Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

Українська співачка Олена Тополя після офіційного розлучення з лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею розповіла про свій стан.

Артистка зробила це у доволі творчий спосіб. Зокрема, у фотоблогу задекламувала власний вірш про почуття. Тим часом у дописі Олена зазначила, що це «те, що на серці». Судячи з рядків, зараз виконавиця віднайшла довгоочікувану гармонію всередині себе та почувається абсолютно щасливою. У новому статусі холостячки зірка пообіцяла передусім собі більше не мовчати та дослухатися до себе.

Не відчуваю сорому більше, бо випадково побачила, хто я є

У своїх безутішних, тяжких станах і проявах.

Хай йому грець, як це печально, що я собі не вірила.

Дарма, що не вірила в щастя, якого я гідна… Справжнього!

Щастя, коли відчуваєш, що серце не з пластику

І врятувати мрію — це реальність, це не фантастика.

Просто вийду в гай і кричатиму, відпущу свого болю звук

Не мовчу! Більше не мовчатиму, я ж не ворог собі, а найліпший друг

Олена Тополя / © Пресслужба ALYOSHA

У коментарях під публікацією зібралося чимало шанувальників Олени Тополі, які щиро побажали їй щастя на новому етапі, а також потішилися за неї.

Чарівна і мудра! Хай множиться Ваше щастя

Я щаслива за вас! Ви повернули себе собі! І нам

«Я ж не ворог собі, а найліпший друг» — це істина!

Нагадаємо, про розлучення Олени й Тараса Тополі стало відомо 1 грудня. Тоді подружжя вийшло зі спільною заявою до фанів і зазначили, що після 12 років шлюбу йтимуть окремими шляхами. Подробиці та причини такого рішення колишні не розкривають.