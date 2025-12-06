- Дата публікації
Олена Тополя після розлучення розповіла про пережите й свій стан в особливий спосіб
Співачка поділилася емоціями, які зараз вирують у неї на душі.
Українська співачка Олена Тополя після офіційного розлучення з лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею розповіла про свій стан.
Артистка зробила це у доволі творчий спосіб. Зокрема, у фотоблогу задекламувала власний вірш про почуття. Тим часом у дописі Олена зазначила, що це «те, що на серці». Судячи з рядків, зараз виконавиця віднайшла довгоочікувану гармонію всередині себе та почувається абсолютно щасливою. У новому статусі холостячки зірка пообіцяла передусім собі більше не мовчати та дослухатися до себе.
Не відчуваю сорому більше, бо випадково побачила, хто я є
У своїх безутішних, тяжких станах і проявах.
Хай йому грець, як це печально, що я собі не вірила.
Дарма, що не вірила в щастя, якого я гідна… Справжнього!
Щастя, коли відчуваєш, що серце не з пластику
І врятувати мрію — це реальність, це не фантастика.
Просто вийду в гай і кричатиму, відпущу свого болю звук
Не мовчу! Більше не мовчатиму, я ж не ворог собі, а найліпший друг
У коментарях під публікацією зібралося чимало шанувальників Олени Тополі, які щиро побажали їй щастя на новому етапі, а також потішилися за неї.
Чарівна і мудра! Хай множиться Ваше щастя
Я щаслива за вас! Ви повернули себе собі! І нам
«Я ж не ворог собі, а найліпший друг» — це істина!
Нагадаємо, про розлучення Олени й Тараса Тополі стало відомо 1 грудня. Тоді подружжя вийшло зі спільною заявою до фанів і зазначили, що після 12 років шлюбу йтимуть окремими шляхами. Подробиці та причини такого рішення колишні не розкривають.