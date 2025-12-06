Ілон Маск вимагає ліквідувати Євросоюз: що розлютило мільярдера

Ілон Маск / © Associated Press

Американський мільярдер, засновник Space X та власник Tesla Ілон Маск вимагає «скасувати» Європейський союз і передати управління національним урядам країн.

Про це він написав у власній соцмережі Х.

«ЄС має бути скасовано, а суверенітет повернуто окремим країнам, щоб уряди могли краще представляти свій народ», — йдеться у дописі.

Бізнесмен також заявив, що бюрократія «повільно до смерті душить Європу».

Після цього на його сторінці в соцмережі з’явилося ще багато постів із критикою ЄС, деякі з яких супроводжувалися підписом «AbolishTheEU» («Скасувати ЄС»).

Заява американського мільярдера пролунала після того, як він отримав штраф від Єврокомісії у розмірі 120 млн євро.

Власне оштрафовано платформу X (раніше Twitter), що належить Маску, за порушення європейського закону про цифрові послуги (Digital Services Act), повідомляє Die Zeit.

Розслідування щодо мережі Х тривало два роки, після чого було встановлено три порушення загальноєвропейського закону про модерацію контенту, який діє з лютого 2024 року.

Зокрема, було встановлено, що синя галочка в облікових записах користувачів Х вводить в оману. Раніше вона засвідчувала перевірку особи, її отримували сторінки установ, великих компаній, неурядових організацій або відомих людей — від політиків до спортсменів, знаменитостей та журналістів.

Зі зміною, запровадженою після захоплення мережі Ілоном Маском, синю галочку за певну плату може отримати будь-який користувач, підписаний на X Premium.

Друге порушення — це відсутність прозорості щодо реклами.

Останнє порушення стосується відмови надати дослідникам доступ до публічних даних для моніторингу політичного контенту або скоординованих кампаній. Це відбувається на тлі того, як правила Комісії вимагають від технологічних компаній надавати публічний список рекламодавців, щоб забезпечити захист своїх структур від незаконного шахрайства, неправдивої реклами та скоординованих кампаній у контексті політичних виборів.

На штраф для мережі Х від Єврокомісії відреагували американські високопосадовці.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив у своєму дописі на Х, що Євросоюз «має підтримувати свободу слова, а не нападати на американські компанії через дрібниці».

Державний секретар Марко Рубіо опублікував на X повідомлення, в якому розкритикував ЄС за це рішення, звинувативши його в цензурі.

«Штраф у розмірі 140 мільйонів доларів, накладений Європейською комісією, — це не просто напад на @X, а напад на всі американські технологічні платформи та американський народ з боку іноземних урядів. Часи онлайн-цензури американців минули», — написав Рубіо.

Нагадаємо, понад 75% акціонерів Tesla підтримали безпрецедентний компенсаційний пакет для Ілона Маска, який може зробити його першим у світі трильйонером.