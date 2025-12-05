- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 512
- Час на прочитання
- 2 хв
США знову погрожують виходом з НАТО: Європі висунули ультиматум з жорстким дедлайном
Вашингтон вимагає, щоб до 2027 року Європа перебрала на себе левову частку відповідальності за звичайну оборону в межах Альянсу, інакше США обмежать свою участь у координаційних механізмах.
Відносини всередині Північноатлантичного альянсу можуть зазнати кардинальних змін вже найближчими роками. Представники Пентагону на зустрічі з дипломатами країн-членів НАТО у Вашингтоні чітко дали зрозуміти: Сполучені Штати більше не хочуть нести основний тягар конвенційної (неядерної) оборони Європи. Американці встановили конкретний термін для передавання відповідальності, який багато хто в ЄС вважає нездійсненним.
Про це пише Reuters з посиланням на джерела, знайомі із перебігом дискусій.
Суть ультиматуму: все, від розвідки до ракет
За інформацією видання, США хочуть, щоб до 2027 року Європа самостійно забезпечувала більшість своїх оборонних потреб — від розвідувальних даних до ракетного озброєння.
Посадовці Пентагону повідомили європейським колегам, що Вашингтон не задоволений темпами, з якими ЄС посилює свою обороноздатність після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Якщо дедлайн не буде дотримано, США можуть припинити участь у деяких механізмах оборонної координації НАТО. Це стало б драматичною зміною в роботі Альянсу, де Америка традиційно грала роль «першої скрипки».
Чому Європа називає план нереалістичним
Європейські дипломати сприйняли цю звістку з тривогою. Вони зазначають, що термін до 2027 року є нереалістичним, незалежно від того, як вимірювати прогрес.
Головні перепони:
Дефіцит часу: Для заміни певних американських спроможностей потрібні не лише гроші та політична воля, а й час, якого обмаль.
Черги на виробництво: Навіть якщо Європа захоче купити більше американської зброї (до чого закликають у США), замовлення на найсучасніші системи розписані на роки вперед.
Унікальні можливості: США надають специфічну розвідку та засоби спостереження, які неможливо просто «купити» в магазині.
Позиція команди Трампа
Наразі не до кінця зрозуміло, чи є дедлайн 2027 року офіційною позицією всієї адміністрації Дональда Трампа, чи лише баченням окремих чиновників Пентагону. Проте риторика Білого дому залишається послідовною: союзники повинні платити більше.
Заступник держсекретаря США Крістофер Ландо на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО підтвердив серйозність намірів Вашингтона.
«Зміни американських адміністрацій говорили про це в тій чи іншій формі майже все моє життя… але наша адміністрація має на увазі саме те, що говорить», — написав Ландо у соцмережі X.
Варто зазначити, що Європейський Союз встановив власну мету — бути готовим самостійно захищати континент до 2030 року, але навіть цей термін аналітики вважають надто амбітним.
Нагадаємо, командувач НАТО вважає, що Європа впорається в разі скорочення військ США на континенті. Алексус Гринкевич заявив, що впевнений у можливостях Європи і Канади і наголосив, що у НАТО готові до будь-яких криз і непередбачених обставин.