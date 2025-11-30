Французький десантник на навчаннях НАТО / © Associated Press

Військові навчання Steadfast Dart 2025, які відбулися в листопаді на території Румунії, свідчать про те, що Альянс готується до можливого протистояння з Росією в умовах скорочення американської військової присутності в Європі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Під час навчань, які відбувалися у природній оборонній лінії Карпатських гір, приблизно за 260 кілометрів на північ від Бухареста, повноцінне бригадне розгортання європейських солдатів відбувалося під французьким командуванням, здебільшого без участі США.

Видання зазначає, що американські війська вже почали згортати свою присутність у регіоні.

У Румунії, де розташовано кілька баз НАТО, кількість американських військових скоротили з 1700 до приблизно 1000. Виведення американських військ планується також у Болгарії, Словаччині та Угорщині.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що ці зміни узгоджені з генсеком НАТО Марком Рютте та союзниками.

За інформацією Bloomberg, за зачиненими дверима європейські чиновники наполегливо намагаються переконати США не виводити війська. Вашингтон намагається заспокоїти побоювання своїх партнерів, заявивши, що не залишить їх напризволяще.

«Це вперше за останні 70 років, коли європейці більше не сприймають американські гарантії безпеки як гарантії», — сказала Юлія Джоя, директорка програми Чорного моря в Інституті Близького Сходу.

Посол США в НАТО Метью Вітакер, коментуючи навчання у Румунії, назвав їх «чудовим прикладом того, як європейці самостійно справляються з усіма справами».

Однак, ці навчання були зосереджені на наземних боях, у яких європейські члени НАТО є самодостатніми. При цьому навіть тут США були присутні, забезпечуючи контроль повітряного простору та логістичну підтримку, які були б необхідними в будь-якому великомасштабному конфлікті.

Це приклад того тягаря, з яким зіткнеться Європа, якщо вона буде діяти самостійно. Коли йдеться про так звані «стратегічні засоби» — а саме протиповітряну та протиракетну оборону, високоточні удари великої дальності та розвідку — континент все ще залежить від американців.

Ще однією проблемою є логістика — підкріплення союзників у разі атаки прибуватимуть до Румунії кілька тижнів, і країні доведеться певний час оборонятися самотужки. Начальник румунської армії генерал Георгіта Влад заявив, що його країна матиме аналогічні можливості, як і Україна, у разі нападу.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що через проблеми з логістикою перекидання військ НАТО до східного флангу, що межує з Росією, наразі займає близько 45 днів. Мета Євросоюзу — скоротити цей термін до трьох-п’яти днів, що вимагає негайної модернізації інфраструктури та «військового Шенгену».