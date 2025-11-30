Найстаріший у світі гніздовий птах готується знову здивувати науковців

Альбатрос Віздом із одним зі своїх пташенят / © Associated Press

75-річна самка лайсанського альбатроса на прізвисько Віздом, яку вважають найстарішим диким птахом у світі, знову готується стати матір’ю.

Про це повідомляє Popular Science.

Ця самка альбатроса, яка є один з найвідоміших птахів світу, нещодавно повернулася до місця свого гніздування — атола Мідвей у центральній частині Тихого океану поблизу Гаваїв.

Лайсалські альбатроси, такі як Віздом (або молі по-гавайськи), щороку повертаються до того самого місця гніздування. Як тільки вони досягають заповідника дикої природи на північно-західному краю Гавайського архіпелагу, птахи возз’єднуються зі своїми партнерами. Якщо все піде добре, вони відкладуть одне яйце та залишаться на атолі для гніздування.

За даними Департаменту рибного господарства та дикої природи США, цього року Віздом прибула трохи раніше, ніж у попередні роки. Її партнера з минулого року ще не помітили.

У 1956 році біолог дикої природи Чандлер Роббінс вперше ідентифікував та окільцював Віздом після того, як вона знесла одне яйце. Відтоді Віздом знесла приблизно від 50 до 60 яєць, і за своє життя стала матір’ю 30 пташенят.

Минулого року Віздом стала найстарішим відомим диким птахом у світі, який успішно зніс яйце, у віці приблизно 74 років.

