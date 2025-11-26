Камера GoPro

Чоловік опустив камеру GoPro на глибину океану й випадково зняв істоту, яку не змогли визначити навіть фахівці.

Хоч ми живемо на суші, більшість нашої планети — це вода, і океанські глибини досі приховують безліч загадок. За даними NOAA, на карту нанесено лише 27% морського дна, а людське око бачило всього 0,001% найглибших ділянок океану. Тому іноді випадкові відео з експедицій відкривають перед нами приголомшливі й лячні кадри того, що приховує океан.

Контентмейкер і дайвер Барні Ділларстоун опублікував відео, яке він зняв під час занурення камери на глибину близько 200 метрів біля узбережжя Балі. Його мета — знайти вид, який може бути новим для науки. Для цього він використовує камеру, прикріплену до кульки з приманкою, що приваблює нічних мешканців морських глибин.

На записі можна побачити різних хижих і незвичних істот — агресивних вугрів, павукоподібних крабів і навіть бородатого вогняного черв’яка. Але справжнім відкриттям стала риба, що з’явилася наприкінці відео.

Запис із камери / © скриншот з відео

Камера зафіксувала глибоководного ската — представника родини скатів, які мешкають в Індо-Тихоокеанському регіоні. Зазвичай такі види трапляються біля східного узбережжя Австралії, тому поява ската в індонезійських водах стала несподіванкою.

Ділларстоун пояснив, що скати не повинні мешкати в цих широтах: яванський скат вважається вимерлим, а про існування ската Кай відомо лише за двома молодими особинами, знайденими на сході Індонезії.

«То що це за вид?» — запитує він у відео. Проте навіть обговорення з морськими біологами не дали відповіді. «Ми просто не знаємо. Це може бути новий для науки вид. Не щодня знімаєш істоту, яка здатна переписати регіональний каталог видів», — зазначив Ділларстоун.

Враховуючи, що приблизно дві третини океанічної фауни ще не класифіковано, ймовірність нових відкриттів дуже висока. Тому це відео може стати лише початком масштабніших наукових знахідок.

