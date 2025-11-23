Давно втрачене місце, де Ісус здійснив диво, описане в Біблії, знайдено через 2000 років

Реклама

Група археологів вважає, що їм вдалося знайти місце, описане в Біблії, де, згідно з Євангеліями, Ісус вигнав демонів у стадо свиней біля Галілейського моря. Пошук цього місця тривав десятиліттями, адже науковці та богослови давно намагаються підтвердити археологічними доказами події, згадані у Святому Письмі.

Про це пише Unilad.

Протягом багатьох років точилися суперечки: чи засновані біблійні тексти на реальних фактах, чи є радше символічними історіями з повчальним змістом. Нові археологічні відкриття допомагають прихильникам першої версії аргументувати, що Біблія може містити більше історичних фактів, ніж вважалося.

На початку місяця археолог доктор Скотт Стріплінг, директор розкопок Асоціації біблійних досліджень (ABR), повідомив, що його команда виявила можливе місце біблійної події, описаної в Євангеліях від Матвія, Луки та Марка. Про це він розповів у відео на YouTube.

Йдеться про історію зцілення одержимого, коли Ісус, перепливши Галілейське море із заходу на схід, зустрів чоловіка, всередині якого був «легіон» демонів. Згідно з текстом, демонічні духи благали Ісуса дозволити їм увійти у стадо свиней, яке одразу після цього кинулося з крутого схилу просто в море й потонуло.

Стріплінг звернув увагу на три ключові деталі, які згадуються у всіх трьох Євангеліях: наявність поблизу високої скелі, гробниць і факт переправи Ісуса з західного берега на східний.

Використовуючи ці підказки, команда почала аналізувати дані археологічних звітів 1985 року, де були задокументовані десятки стародавніх гаваней уздовж берегів Галілейського моря. Пошук гавані — ключової точки маршруту — привів дослідників до невеликого поселення Курсі на Голанських висотах.

2023 року група археологів вирушила до Курсі, де занурилася під воду в пошуках залишків стародавньої гавані. Стріплінг розповів, що вони знайшли масивні оброблені кам’яні блоки, які формували подвійні пірси — типову конструкцію гаваней античної доби. За його словами, усі біблійні деталі ідеально співпадають у радіусі приблизно 200 метрів від цього місця.

Географічний маршрут, описаний у Біблії — подорож Ісуса з Капернауму на східний берег — також точно відповідає локації Курсі. Якщо відкриття підтвердять додаткові дослідження, це може стати одним із найважливіших археологічних підтверджень подій, описаних у Євангеліях.

