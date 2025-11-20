На Землі досі живе "динозавр": вчені показали унікальні фото

Динозаври / © Associated Press

Попри розвиток науки та технологій, природа продовжує дивувати. Одними з найнеординарніших сучасних тварин вважаються так звані дракони-вітрильники — ящірки, які своїм виглядом нагадують істот із доісторичної епохи.

Про цих унікальних рептилій розповідає T4.

Живі “релікти” тропіків

Вітрильні ящірки (рід Hydrosaurus) — найближчі “родичі” ігуан та хамелеонів, але настільки вирізняються зовнішністю, що виділені в окрему групу. Відомо щонайменше п’ять видів: чотири мешкають в Індонезії та один — на Філіппінах.

Індонезійський гігантський вітрильний дракон (Hydrosaurus microlophus) — найбільший представник роду, тоді як філіппінський вид (Hydrosaurus pustulatus) відомий своїм яскравим забарвленням: під час шлюбного сезону самці можуть ставати насичено синіми чи фіолетовими.

Унікальна “вітрилоподібна” будова

Найпомітніша риса цих ящірок — велике вітрило на хвості. Воно допомагає рептиліям маневрувати у воді мангрових боліт та річок. Сильні хвости й пласкі лапи дозволяють їм буквально бігти по поверхні води кілька секунд — подібно до американської “ящірки Ісуса Христа”.

Дивовижний життєвий цикл

Молоді особини — активні хижаки. Вони полюють на дрібних гризунів, комах та інших ящірок. З віком стають всеїдними, додаючи до раціону фрукти, листя й квіти.

Ще одна їхня особливість — так зване “третє око” на маківці. Це світлочутливий орган, який, за припущеннями вчених, допомагає регулювати біоритми та гормональні процеси, реагуючи на зміну освітлення.

На межі зникнення

Незважаючи на популярність серед науковців, ці ящірки досі маловивчені. 2014 року дослідники провели ДНК-аналіз 100 особин, серед яких були тварини, вилучені з чорного ринку Маніли. Дослідження дозволило підтвердити вже відомі види й виявити новий.

Однак саме унікальна зовнішність робить вітрильних драконів жертвами незаконної торгівлі. Ситуацію ускладнює й активна забудова узбережжя, яка руйнує природні ареали існування цих “живих динозаврів”.