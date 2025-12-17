ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1380
Час на прочитання
2 хв

"Проблема не в ТЦК": ексмер Слов’янська розніс "партію ухилянтів"

Офіцер ТЦК поскаржився, що в Україні спостерігається систематичне знецінення Сил оборони: ухилянти ставлять під сумнів заслуги військових, намагаючись виправдати власну бездіяльність.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Як антимобілізаційні настрої стали загрозою національній безпеці

Як антимобілізаційні настрої стали загрозою національній безпеці / © ТСН

В Україні потрібно припинити толерувати ухилянтів і ворожу пропаганду, спрямовану на зрив мобілізації.

Про це заявив начальник відділення цивільно-військового співробітництва Житомирського районного ТЦК та СП, ексмер Слов’янська Олег Зонтов в інтерв’ю Житомир.info.

Колишній політик з Донеччини визнає, що наразі лави ЗСУ не можна повністю укомплектувати одними добровольцями.

«Ми не зможемо поповнити Збройні сили України тільки шляхом тих людей, які чотири роки чомусь відсиджувались, а тепер раптом вирішили піти. Такого не буває — це казка! Якщо людина чотири роки війни сиділа у своєму окопі, комфортному, теплому, то, звичайно, вона не хоче йти в той окоп, який на фронті. І тут питання, я ще раз говорю, не до Збройних сил України, не до територіальних центрів комплектування, а саме до тих людей, які не хочуть туди йти», — заявив Зонтов.

Він зазначив, що в Україні потрібно припинити толерувати й підтримувати ухилянтів.

«Дивіться, у нас є такий військовослужбовець і журналіст Павло Казарін, донеччанин також, до речі. Він якраз і впровадив поняття «партії ухилянтів», які за те, що повинні служити всі, аби тільки не вони: хай служать сини депутатів, поліціянти, міністри, спортсмени, але тільки не я. Другий момент — вони ще знецінюють Сили оборони. Вони починають розповідати, що ви такі-сякі, де ви, в тилу служите, а чому ви в тилу, а не на передовій? А чому ви з передової приїхали сюди? Ой, а у вас є ордени й медалі? А, немає, значить, ви не воювали. Ой, у вас є ордени й медалі? А, значить, ви в штабі сиділи, бо ті, хто воює, їх не отримують. І вони постійно знецінюють їх», — розповідає військовий.

Зонтов певен, що такі тези спеціально вкидаються, підкріплюються і поширюються саме з боку ворога.

Військовий певен, що проблема не в ТЦК, а саме в суспільстві.

«Треба включати те наше критичне мислення, яке відрізняє українця від росіянина... Ми не те щоб запізнились, ми десь пропустили цю точку неповернення або повернення, де в суспільстві почали перемагати ці антимобілізаційні настрої. І тут, я вважаю, що це така, знову ж не тільки проблема ТЦК, це проблема така загальна, вона повинна виходити на державний рівень», — наголосив він.

Раніше командирка медичної служби «Ульф» Аліна Михайлова розкритикувала «мобілізацію навиворіт», коли до армії беруть непридатних чоловіків. За її словами, до війська потрапляють чоловіки з шизофренією та алкоголіки.

Дата публікації
Кількість переглядів
1380
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie