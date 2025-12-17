"Проблема не в ТЦК": ексмер Слов’янська розніс "партію ухилянтів"

Як антимобілізаційні настрої стали загрозою національній безпеці / © ТСН

Реклама

В Україні потрібно припинити толерувати ухилянтів і ворожу пропаганду, спрямовану на зрив мобілізації.

Про це заявив начальник відділення цивільно-військового співробітництва Житомирського районного ТЦК та СП, ексмер Слов’янська Олег Зонтов в інтерв’ю Житомир.info.

Колишній політик з Донеччини визнає, що наразі лави ЗСУ не можна повністю укомплектувати одними добровольцями.

Реклама

«Ми не зможемо поповнити Збройні сили України тільки шляхом тих людей, які чотири роки чомусь відсиджувались, а тепер раптом вирішили піти. Такого не буває — це казка! Якщо людина чотири роки війни сиділа у своєму окопі, комфортному, теплому, то, звичайно, вона не хоче йти в той окоп, який на фронті. І тут питання, я ще раз говорю, не до Збройних сил України, не до територіальних центрів комплектування, а саме до тих людей, які не хочуть туди йти», — заявив Зонтов.

Він зазначив, що в Україні потрібно припинити толерувати й підтримувати ухилянтів.

«Дивіться, у нас є такий військовослужбовець і журналіст Павло Казарін, донеччанин також, до речі. Він якраз і впровадив поняття «партії ухилянтів», які за те, що повинні служити всі, аби тільки не вони: хай служать сини депутатів, поліціянти, міністри, спортсмени, але тільки не я. Другий момент — вони ще знецінюють Сили оборони. Вони починають розповідати, що ви такі-сякі, де ви, в тилу служите, а чому ви в тилу, а не на передовій? А чому ви з передової приїхали сюди? Ой, а у вас є ордени й медалі? А, немає, значить, ви не воювали. Ой, у вас є ордени й медалі? А, значить, ви в штабі сиділи, бо ті, хто воює, їх не отримують. І вони постійно знецінюють їх», — розповідає військовий.

Зонтов певен, що такі тези спеціально вкидаються, підкріплюються і поширюються саме з боку ворога.

Реклама

Військовий певен, що проблема не в ТЦК, а саме в суспільстві.

«Треба включати те наше критичне мислення, яке відрізняє українця від росіянина... Ми не те щоб запізнились, ми десь пропустили цю точку неповернення або повернення, де в суспільстві почали перемагати ці антимобілізаційні настрої. І тут, я вважаю, що це така, знову ж не тільки проблема ТЦК, це проблема така загальна, вона повинна виходити на державний рівень», — наголосив він.

Раніше командирка медичної служби «Ульф» Аліна Михайлова розкритикувала «мобілізацію навиворіт», коли до армії беруть непридатних чоловіків. За її словами, до війська потрапляють чоловіки з шизофренією та алкоголіки.